LOSC : Mourinho emmène avec lui à Tottenham deux adjoints de Galtier

Premier League 🇬🇧



José Mourinho "pique" deux membres du staff du LOSC pour les emmener avec lui à Tottenham. Nuno Santos, l'entraîneur des gardiens, et Joao Sacramento, adjoint de Galtier, vont le rejoindre. L'information sortie par l'Equipe a été confirmée par le LOSC en début d'après-midi ce mercredi. Ces deux techniciens portugais étaient au LOSC depuis, respectivement 2018 et 2017.Le « Special One » a été nommé entraîneur du club anglais de Premier League ce mercredi matin en remplacement de Mauricio Pochettino.L'entraîneur portugais a été vu régulièrement en tribune au Stade Pierre-Mauroy ces derniers mois . On sait qu'il entretient des relations étroites avec Luis Campos, le conseiller sportif du président Lopez. Ils ont notamment collaboré ensemble au Real Madrid en 2013. "Je parle avec José chaque semaine, parfois chaque jour", déclarait Campos dans une interview accordée à la chaîne britannique Sky Sports , début octobre. "Mourinho est comme un frère pour moi. Je le connais très bien et depuis longtemps. C'est une personne merveilleuse et le meilleur entraîneur du monde. Donc, bien sûr, s'il m'appelle, je parlerai avec lui".Joao Sacramento et Nuno Santos sont également très proches de Luis Campos. Le premier, spécialiste de la vidéo, était arrivé à Lille dans les bagages du conseiller sportif, dès janvier 2017, après l'avoir côtoyé à Monaco. Nuno Santos, lui, avait rejoint le staff lillois à l'été 2018.Par qui ces deux adjoints seront remplacés ? "Dans un premier temps, le LOSC fera appel à des solutions internes pour compenser ces deux départs. Prochainement, le Club annoncera une organisation définitive", explique le club lillois. Selon L'Equipe , Fernando Da Cruz, responsable de l'équipe réserve en National 2, et Grégory Wimbée, préparateur des gardiens de cette même réserve, assureront l'intérim.