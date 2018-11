Le LOSC n'a pas pu faire plier le PSG

Les réactions des entraîneurs

Christophe Galtier (LOSC) : "Paris était vraiment trop fort. On n'a pas eu 2 ou 3 secondes pour respirer. On connaissait la qualité individuelle, technique et dans la transition de cette équipe et ils se sont efforcés à nous étouffer dès leur perte de balle, à nous presser. La qualité de l'adversaire a fait qu'on a été étouffé. On n'a pas eu du tout de possibilités, ils ne nous ont donné aucun espoir. On a été dominé et on n'a jamais été dans le sens du jeu, on n'a pas eu de situations. J'ai rarement vu mes attaquants dans le sens du but, ça prouve la détermination qu'ils ont mis pour récupérer le ballon très haut. Est-ce que mes joueurs ont été en-dessous de leur niveau ? Je ne crois pas. Paris a été bien meilleur que sur les derniers matches. Il y a beaucoup trop d'écart. Pour espérer faire un résultat contre Paris, il faut être au top dans tous les secteurs et que Paris soit un peu moins bien. Ce soir, ils ont été au top, donc, automatiquement, on n'a pas existé dans ce qu'on sait faire d'habitude. On s'est appliqué à bien défendre, mais ce n'est pas suffisant. Paris nous a empêchés de développer du jeu."

Thomas Tuchel (PSG) : "Je pense que c'était notre meilleur match cette saison. C'était nécessaire contre cet adversaire et ça sera aussi nécessaire mardi soir. Naples, c'est un autre style et ça sera un défi super important. L'équipe est en confiance après ce bon match. C'était nécessaire de jouer avec beaucoup de qualité et on l'a fait. C'était une performance magnifique, un gros effort de l'équipe. Il y a eu beaucoup de structure, de possession de balle, on a fermé les espaces. On a contrôlé complètement les contre-attaques durant tout le match et c'était difficile, car je pense que Lille est une des meilleures équipes d'Europe en termes de contre-attaques. On a été très sérieux, très discipliné et il faut féliciter mon équipe. (Sur la non titularisation d'Adrien Rabiot): Il n'était pas puni ce soir. Julian (Draxler) a fait un bon match à Marseille en prenant ses responsabilités. On a décidé de jouer aujourd'hui avec deux N.6 pour contrôler les contre-attaques. C'était une décision difficile, mais c'est mon travail de le faire."