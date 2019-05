LOSC : “Ne tombons pas dans l'excitation”, prévient Galtier après le match nul à Lyon

73 points pour assurer la 2e place

🗨️ Nicolas Pépé après #OLLOSC : "C'est un point qui va compter pour la suite." pic.twitter.com/AjPDNl3bRs — Canal Football Club (@CanalFootClub) 5 mai 2019

"Ce soir, on fait un grand pas, mais non, la deuxième place n'est pas encore assurée. Il reste 9 points en jeu", a déclaré Christophe Galtier dimanche soir, après le match nul obtenu à Lyon (2-2). "C'est un nul logique et une bonne opération, on maintient nos poursuivants à distance", a poursuivi l'entraîneur lillois.Grâce à ce bon point, le LOSC (69 points) maintient effectivement l'OL à bonne distance, à six longueurs (63 points), avec une différence de buts très favorable (+31, contre +15).Une victoire sur les trois dernières rencontres (réceptions de Bordeaux, Angers puis déplacement à Rennes) suffirait quasiment aux Lillois à s'assurer la 2e place avec un total de 72 points et cette différence de buts qui l'avantage.Mais mathématiquement, les Dogues ont besoin de 73 points pour être définitivement à l'abri et se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions, donc au moins d'un match nul supplémentaire. "Ce serait bien qu'on finisse par deux victoires à domicile, il faut rester dedans et rester concentré", a dit Galtier. "J'ai un groupe jeune, je suis très fier de travailler, avec lui. Je me dois de rester très calme et lucide sur la situation. Ne tombons pas dans l'excitation. Car elle amène vers le relâchement ou la nervosité," a-t-il conclu.Lille recevra Bordeaux le dimanche 12 mai à 17 heures.