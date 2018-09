LOSC : Nicolas Pépé est-il vraiment “intransférable” ?

Gérard Lopez évoque le début de saison du LOSC et le mercato

Cet hiver ou l'été prochain ?

L'attaquant ivoirien du LOSC, en forme en ce début de saison, a été déclaré "intransférable" dimanche sur TF1 par son président Gérard Lopez, pour qui "il fera toute la saison" dans le Nord."Il y a encore un mercato mais il est parti pour rester toute la saison", a affirmésur le plateau de Téléfoot. "J'ai déjà dit qu'il était intransférable, pour moi, il fera toute la saison. Je l'ai déjà dit et je le repète", a-t-il indiqué en référence à un entretien sur la chaîne RMC Sport vendredi.Le président lillois a même confirmé l'intérêt présumé du FC Barcelone : "C’est vrai, a-t-il répondu. Il y a quelques grands clubs qui s’intéressent. Des clubs nous ont contactés directement après le mercato pour savoir quelle était la marche à suivre. J’aimerais qu’il reste au minimum une saison."« Nicolas Pépé est bien ici, avec ses potes. Il est heureux et on est tous heureux d’être avec lui. On profite d’avoir cet effectif-là pour l’instant », a également assuré Christophe Galtier ce samedi après à la victoire du LOSC face au FC Nantes.Avec 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, l’attaquant Ivoirien est l’un des symboles dude retour en haut de la Ligue 1. Il est aussi une des sources potentielles de plus-value les plus importantes du club. Et cette insistance à parler de Pépé comme un joueur "intransférable" tout en ajoutant systématiquement des nuances traduit sans doute une "fragilité". La DNCG n'est jamais très loin et la masse salariale reste encadrée, signe de finances pas encore sereines.Le LOSC ne résisterait donc peut-être pas à une très belle offre dès cet hiver, quoiqu'en dise Gréard Lopez. «Ce que je sais, c'est que Pépé sera là jusqu'au 22 décembre», a d'ailleurs indiqué ce samedi Galtier, contredisant presque son président.