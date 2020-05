LOSC : le Nigérian Victor Osimhen fait partie des finalistes pour le prix du meilleur joueur africain de Ligue 1

Prix Marc-Vivien Foé 2020 : la liste des 11 finalistes dévoilée https://t.co/nb1ZuLPW8H pic.twitter.com/Mqj8kBkkt6 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) May 29, 2020

L'année dernière, le prix a déjà été remporté par un ex-joueur du LOSC

Le Nigérian Victor Osimhen fait partie des finalistes du prix du meilleur joueur africain de Ligue 1, organisé par RFI et France 24. Il se retrouve notamment face au Sénégalais Idrissa Gueye (PSG) et à l'Algérien Islam Slimani (Monaco).Cette nomination intervient alors que l'attaquant nigérian de 21 ans a émis le souhait de rester une saison de plus au LOSC , après que des rumeurs sur un transfert ont circulé suite à ses performances de la saison dernière.L'identité du successeur de Nicolas Pépé, l'ex-attaquant ivoirien de Lille parti à Arsenal, sera dévoilée le 29 juin."Le jury est composé de près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain issus de tous les médias (radio, télévision, presse écrite, Internet)", précisent les organisateurs dans un communiqué. Contrairement à l'UNFP, les services des sports de RFI et France 24 ont décidé de maintenir le prix Marc-Vivien Foé, du nom de l'ancien joueur camerounais décédé en 2003 à l'âge de 28 ans, en dépit de la saison inachevée pour cause de pandémie de coronavirus.L'édition 2020 doit permettre "de célébrer le football, alors que les supporters en sont momentanément privés, et de mettre à l'honneur le parcours des meilleurs joueurs africains cette année en Ligue 1, dont certains pourraient être amenés à changer de championnat à la fin de la saison", se justifient-ils.Victor Osimhem fait partie du top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 1 . Il a marqué 13 buts cette saison, autant que Neymar au PSG.