Le LOSC organise un casting pour trouver un successeur à l'ancienne speakerine Anne-Sophie Roquette

🔴 ANNONCE 🔴

Le LOSC recherche sa prochaine voix pour prendre la succession d’Anne-Sophie Roquette (en duo avec Charlee) les soirs de matchs au @StadePM : et si c’était vous ?



Toutes les infos pour postuler ► https://t.co/Xxvn5vqv7P pic.twitter.com/oiQSZHDuh6 — LOSC (@losclive) 26 juin 2019

à l’aise micro en main

passionné(e) par le LOSC

ouvert, sympa, naturel

charismatique

créatif

particulièrement attaché à la région...

Le LOSC cherche un ou une successeur à Anne-Sophie Roquette, la voix du club depuis 30 ans qui a décidé d'arrêter à la fin de la saison dernière. "Vous vous sentez capable de saisir le micro du LOSC à pleine main et de hurler votre passion à pleins poumons ? (ou vous connaissez une personne dans votre entourage susceptible de remplir ces conditions ?) Alors n’hésitez pas et candidatez pour devenir LA nouvelle voix du LOSC​​​​​​", écrit le club sur son site. Le club lillois indique que Charlee, qui était déjà aux côtés d'Anne-Sophie Roquette les soirs de match depuis plusieurs années, sera toujours là. Pour être candidat, il faut avoir les qualités suivantes :Pour postuler, il faut envoyer un CV, et surtout une vidéo de présentation d’une minute maximum par mail à lavoixdulosc@losc.fr . Date limite : le 10 juillet. "Les candidats sélectionnés seront directement contactés par le LOSC et invités à exprimer leurs talents dans une mise en situation réelle au Stade Pierre Mauroy devant un jury d’experts du LOSC sélectionnés spécialement pour l’occasion", explique le club.On connaîtra le ou la candidate retenue fin juillet. fin juillet.