LOSC : Osimhen veut rester

"Un gros transfert"

"Osimhen a informé le LOSC qu’il ne quittera pas le club cet été". Cette petite phrase venue de l'entourage va alimenter le débat autour de Victor Osimhen.13 buts en Ligue 1 la saison dernière, une combativité exemplaire et une présence physique omniprésente sur le front de l'attaque... L'attaquant nigérian est incontestablement la révélation de la saison au LOSC. Et il n'a que 21 ans.Logique donc, d'observer, à l'heure du mercato, l'attitude du joueur, du LOSC et des clubs européens. Un transfert est-il envisageable ? Envisagé ? Souhaité ? Souhaitable ? La question va agiter l'intersaison déjà fortement perturbée par le coronavirus. C'est dans un média spécialisé du Nigéria que l'entourage de Victor Osimhen a pris cette position à première vue, tranchée. "L'idée est de lui faire jouer une autre saison et de bien s'établir avant de quitter Lille", a indiqué son entourage.Une deuxième saison complète comme Nicolas Pépé avant lui ? Cela pourrait être le modèle choisi. « Certaines personnes de la fédération nigériane lui ont conseillé de rester en France afin d’avoir du temps de jeu », affirme également une source à theeagleonline.com. La Coupe d'Afrique des Nations a lieu en 2021.Mais le contexte risque peut-être de lui faire changer d'avis. Osimhen a une forte valeur marchande. Le LOSC a un déficit important et ne peut équilibrer qu'avec des ventes. Gérard Lopez, le président lillois, sait que la crise du coronavirus a accentué cette réalité financière. Le plan avec Osimhen est d'ailleurs limpide depuis le départ : engranger rapidement une forte marge par rapport au 13 M€ déboursés auprès de Charleroi son ancien club.Tellement limpide que Luis Campos, le conseiller sportif du président annonçait dès novembre 2019 ( à peine 4 mois près son arrivée) : "Si tout est normal à la fin de saison, il y aura un gros transfert pour lui ("a big move" en anglais NDR), parce qu'il est comme un chat. Vous savez, si vous avez un chat et que vous lui donnez une balle ! Il est incroyable. Dans les 20 derniers mètres, il attaque chaque ballon. Tous les ballons. Comme un chat", avait-il déclaré à Sky Sports.Depuis, le LOSC aurait reçu des propositions autour de 80 M€ pour son joueur. Et Gérard Lopez a afffirmé la volonté de garder son joueur : "Osimhen sera lillois la saison prochaine, déclarait-il en février dernier. Après, il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler comme le fait qu’un club arrive et offre un salaire six ou huit fois supérieur à ce que l’on peut proposer. " Une porte entrouverte ou suffisamment fermée pour satisfaire le voeu annoncé par l'entourage d'Osimhen ?