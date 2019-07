LOSC : les packs pour la Ligue des champions se sont arrachés

🔝 @ChampionsLeague : plus de 35 000 packs vendus 🏟🔴⚪https://t.co/u2X7xDa7vk — LOSC (@losclive) 2 juillet 2019

A guichets fermés ?

La Ligue des champions cartonne déjà au LOSC ! Plus de 35 000 packs pour les trois matches de poule du Losc ont été vendus en moins de troissemaines, avant même de connaître les futurs adversaires, a indiqué mardi soir le club nordiste.D'abord ouverte aux abonnés du club pour la prochaine saison du 13 au 26 juin, puis au grand public depuis le 27 juin, la vente des précieux sésames a rencontré un immense succès, au point que le Losc a dû la clôturer afin de garder un quota de billets qui seront vendus à la rentrée.Le LOSC, qui dispose d'un faible coefficient UEFA, figurera dans le quatrième et dernier chapeau lors du tirage au sort prévu le 29 août, ce qui devrait offrir aux supporters lillois des affiches de prestige. Les Dogues, qui ont terminé contre toute attente deuxièmes de Ligue 1 derrière l'intouchable champion, le Paris SG, n'ont plus disputé la phase de poules de la Ligue des champions depuis sept ans.Ce retour sur la scène européenne a donc engendré un immense engouement qui promet une ambiance de feu cet automne au Stade Pierre-Mauroy,qui devrait afficher complet (50 000 places).