LOSC. Pelouse envahie par les supporters : neuf personnes ont été placées en garde à vue

"Si on descend, on vous descend"

L'enquête avance, cinq jours après l'envahissement de la pelouse du Stade Pierre-Mauroy à l'issue du match du LOSC contre Montpellier.Neuf personnes ont été interpellées tôt ce jeudi 15 mars, selon une information d'Europe 1 confirmée auprès du parquet de Lille.Selon nos confrères, ce sont- qui ont été placées en garde à vue.On leur reproche l"" et la "", selon l'AFPAu lendemain de l'envahissement de terrain samedi soir, une enquête de flagrance avait été ouverte et confiée à la sûreté urbaine de Lille. Le LOSC a porté plainte pour "" et "". En cause, notamment, les cris de "Si on descend, on vous descend" scandés par certains supporters.Les DVE avaient anticipé de possibles suites judiciaires ces derniers jours en lançant une cagnotte en ligne