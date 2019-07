Le LOSC perd son match amical contre le Celta Vigo

⏱ C'est terminé ! Face à un adversaire de qualité, le LOSC subit sa première défaite (1-0) de la préparation estivale en conclusion de ce stage de pré-saison.



Les Dogues sauront trouver les ajustements nécessaires afin d'être prêts le 11 août prochain 💪#CeltaLOSC pic.twitter.com/qtFJHrUb2d — LOSC (@losclive) July 27, 2019

L'avant-dernier match amical du LOSC avant la reprise du championnat s'est soldé par une défaite (1-0), samedi soir contre le Celta Vigo . Le club de D1 espagnole était le quatrième et ultime adversaire des Dogues pendant leur stage dans la péninsule ibérique.Les Lillois, peut-être usés par leurs trois précédents match contre des clubs portugais (deux victoires contre Braga et Portimonense, un nul contre Maritimo), se sont laissés dépasser par leurs adversaires, dont le beau jeu s'est concrétisé à la 72minute par un but de Pione Sisto.Le LOSC rentre au bercail avec un bilan satisfaisant au cours du stage, même si un dernier match amical attend les Nordistes : le "Fan Day" au Stade Pierre-Mauroy les verra s'opposer à l'AS Roma, le 3 août. Quant à la Ligue 1, elle reprendra le 10 août avec un match à domicile, face au FC Nantes