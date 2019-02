LOSC : le phénomène Pépé en 4 chiffres impressionnants

16

16 - Meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats européens cette saison :



Lionel Messi - 19 buts



Kylian Mbappé - 18



Nicolas Pépé - 16



Edinson Cavani - 16



Fabio Quagliarella - 16



Mohamed Salah - 16



"Ce sera un joueur de classe mondiale, c’est sûr." Christophe Galtier, l'entraîneur du, ne tarit pas d'éloges sur Nicolas Pépé.. Son attaquant vedette a encore marqué face à Nice ce vendredi et a surtout été de tous les bons coups.Avec 16 buts marqués en 23 matchs,est le 2ème buteur de la Ligue 1, juste derrière M'bappé (18). Au plan européen, l'attaquant lillois est désormais 3ème d'un classement où il côtoie Messi, Cavani ou Salah...Si on ajoute aux buts marqués les passes décisives,passe même devant Mbappé et se retrouve juste derrière Messi.Avec ce chiffre de 24, on peut conclure que Pépé est impliqué dans 60% des buts du LOSC cette saison. Indispensable. incontournable.Avec de tels statistiques, pas étonnant que Nicolas Pépé soit sollicité partout dans le monde. Christophe Galtier a d'ailleurs révélé ce vendredi que le joueur avait reçu de grosses offres en fin de mercato : « Il a été énormément sollicité sur ces 48 dernières heures. Il a encore réitéré le fait de vouloir continuer jusqu’à la fin de saison. Avec des sommes astronomiques de Chine ? Pas que. Il a envie d’amener, avec lui, tout le groupe. C’est l’un des leaders évidemment. Il bénéficie du travail des uns et des autres, mais il nous fait beaucoup de travail », a déclaré ce vendredi l'entraîneur du LOSC, au micro de Canal+ Sport.Pour les dirigeants du, Nicolas Pépé est une pépite. "J'aimerais le vendre pour 80 millions d'euros", a déclaré Luis Campos, le conseiller sportif du président Lopez en décembre dernier. Un prix qui a pu paraître élevé mais l'est finalement de moins en moins. Achetéen juillet 2017, Pépé devrait permettre au LOSC de faire une très belle opération.Il reste 4 mois aux supporters du LOSC pour profiter du "spectacle"