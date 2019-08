LOSC : la piste Renato Sanches est-elle sérieuse ?

#Sanches est très intéressé par le projet lillois. Le #Losc va démarrer les discussions avec le joueur. Ces dernières heures les négociations se sont accélérés oralement entre le Bayern et le Losc ! Le #Bayern demande 30M€ bonus compris à Lille. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 21, 2019

Tiens, un poulain de Jorge Mendes qui a besoin de se relancer. #LOSC https://t.co/M5AXjeIjzE — Yann Fossurier (@YannFossurier) August 22, 2019

C'est la rumeur-info mercato qui agite la Ligue 1 depuis quelques heures. Selon l'Equipe et RMC sport, Renato Sanches intéresserait le LOSC. L'ex-international portugais du Bayern Munich, acheté 35 millions d'euros en 2016, est-il intéressé par un départ ? Le club lillois a-t-il les moyens d'acheter un joueur aussi cher ? A quelles conditions ?Renato Sanches a 22 ans et déjà une carrière cahotique derrière lui. Il a été formé et révélé au Benfica Lisbonne en 2016. Après un bon Euro avec le Portugal, il est rapidement transféré au Bayern Munich pour 35 millions d'euros (45 avec bonus). Mais il a beaucoup de mal à s'y imposer. Il est prêté dès la 2ème saison à Swansea (Premier league) : un échec.Il revient au Bayern où il n'a joué que 17 matchs la saison dernière. Résultat : il veut partir. « La situation n’est pas bonne pour moi », a-t-il lâché récemment. « J’ai de nouveau demandé à changer de club. Mais ils ne m’ont pas laissé partir », a-t-il confié . Une déclaration qui lui a valu 10 000 euros d’amende.Renato Sanches est donc un espoir européen du foot en quête de relance. Les doutes sur son niveau réel et son envie de jouer semblent justifiés. Le LOSC peut-il être un bon lieu d'accueil pour ce joueur ? Oui, selon RMC sport qui affirme que le joueur est intéressé.Et le Bayern Munich ? Est-il finalement prêt à se séparer de son ex-pépite, en contrat jusqu'en 2021 ? Oui selon le patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge : "Nous allons parler avec (Renato Sanches) et avec son agent. Renato est arrivé il y a trois ans, comme Golden Boy, auréolé de son titre de champion d'Europe (et de meilleur jeune de l'Euro-2016 ndlr), et depuis il a perdu sa place en équipe nationale. Il voudrait la reconquérir et pour cela, il doit évidemment jouer, et chez nous ça ne va pas être facile, surtout avec l'arrivée de Coutinho". L'homme fort du grand club bavarois a visiblement assoupli sa position initiale. Par ailleurs, le Bayern vient de recruter le milieu français Michaël Cuisance.Autre élément crédibilisant l'agitation autour de Sanches : le joueur fait partie de l'écurie de l'agent Jorge Mendes. Un homme influent et qui connaît très bien Luis Campos, le conseiller sportif du président Lopez. "Jorge Mendes a débuté à 15 km de chez moi au Portugal", précisait le week-end dernier dans l'Equipe le dénicheur de talents portugais.C’est Mendes qui a notamment fait venir El Ghazi au LOSC en janvier 2017 (avec près de 800 000 euros de commission). Il a également fait signer José Fonte au LOSC la saison dernière.L'agent portugais est aussi impliqué dans la vente de Nicolas Pépé à Arsenal et est devenu l’agent de Rafael Leao et a donc participé à son transfert au Milan AC.Le montant du transfert évoqué par l'Equipe est d'environ 25- 30 millions d'euros. C'est très cher. L'éventuel plus gros achat de l'histoire du LOSC. En cas de départ de Thiago Maia et/ou de Soumaré, les dirigeants lillois auraient-ils les moyens de se payer ce transfert hors-normes ? Attention, Nice serait aussi sur les rangs.Christophe Galtier déclarait la semaine dernière que le mercato lillois était terminé. Force est de constater que ce n'est peut-être pas le cas...