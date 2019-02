LOSC : pourquoi José Mourinho a-t-il assisté au match contre Montpellier ?

Pépé et Mendes

"Il me disait que cette équipe avait vraiment du potentiel"

José Mourinho, limogé par Manchester United en décembre dernier, est venu assister au match de Ligue 1 entre Lille et Montpellier (0-0) pour superviser deux joueurs Lillois, dimanche au Stade Pierre-Mauroy."Oui il est présent en tribune officielle avec Luis Campos. Il est venu superviser Nicolas Pépé et Thiago Mendes", a indiqué une source proche du dossier.Le technicien semble apprécier, auteur d'une saison tonitruante avecen 25 rencontres de championnat."Je peux m'imaginer (entraîner) un jour en France, a commenté 'Mou' sur beIN Sports. Je suis un homme qui a travaillé dans quatre pays différents, qui aime ça, qui aime connaître d'autres cultures"."J'aime apprendre tout le temps, travailler dans un autre championnat serait une expérience fantastique", a poursuivi le Portugais en français. (En ce moment), je suis tranquille, j'essaye de vivre le mieux possible avec la famille et les amis et travailler tranquillement pour espérer retrouver une opportunité dans le football"."On s'est vu avant le match, je savais que José allait venir. Je crois qu'il est en train de suivre la conférence de presse et on va aller débriefer après cara plaisanté de son côté Christophe Galtier, l'entraîneur lillois.Il me disait que cette équipe avait vraiment du potentiel, était très très agréable à voir jouer et qu'il fallait avoir de la patience pour les développer et les amener à un niveau encore supérieur", a poursuivi le technicien nordiste.Ancien entraîneur notamment du, Mourinho (56 ans) avait été renvoyé par les dirigeants de Manchester United juste avant Noël et remplacé par le NorvégienLe Portugais a payé le mauvais début de saison du club le plus titré d'Angleterre,en 8de finale aller de la Ligue des champions. Sans oublier ses relations conflictuelles avec certains cadres du vestiaire mancunien dont le champion du monde français