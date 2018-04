LOSC : le président Gérard Lopez a gagné une course de voitures anciennes le week-end dernier

Le LOSC 19ème, Lopez 1er

Où est? Son absence des tribunes lors des derniers matchs (Amiens, Bordeaux...) a agacé de nombreux supporters du. Le président lillois, qui a toujours indiqué qu'il ne serait pas présent souvent, ne juge visiblement pas important d'être présent auprès de ses joueurs en cette période très compliquée pour son club, 19ème de Ligue 1 à 6 journées de la fin et relégué en Ligue 2 à titre conservatoire.Le classement de la " de l'Espiritu de Montjuic , une course de voitures anciennes à, apporte une réponse.le président du LOSCa fini 1er de cette épreuve avec son coéquipier Richard Maeden. Ils ont remporté à bord d'une Lola T70 de 1969 le "Trophée Javier de l'Arc D'Esprit de montjuïc". Les vainqueurs ont posé pour les photos, publiées sur la page Facebook de la course.est un passionné de course automobile. Avec sa société d'investissement luxembourgeoise Genii Capital, il a racheté l'écurie Renault, devenue Lotus. Après des difficultés financières, il l'a revendue à Renault à la mi-2016 pour 1 livre.