Le LOSC et le PSG se quittent sur un nul

Le PSG et le LOSC ont fait match nul 0-0, dimanche soir, lors du choc de la 16e journée de Ligue 1. Lille reste en tête du championnat devant Lyon et son adversaire du soir.

Dans le jeu, le choc entre le premier et le deuxième, avant la 16e journée, a accouché d'une souris, dans un stade Pierre-Mauroy à huis clos, où les chants pré-enregistrés de supporters ont amplifié le vide.

Au terme d'une rencontre disputée et assez fermée, les Dogues obtiennent un très bon point face au PSG.



Le LOSC reste leader de la @Ligue1UberEats 👊#LOSCPSG 0-0 | ⏱ 90'+5 pic.twitter.com/YdiGj06dui — LOSC (@losclive) December 20, 2020

Lille devance Lyon grâce à une meilleure différence de buts

Mais les deux équipes s'en contenteront bien. Le LOSC a repris à l'OL la tête du Championnat (33 pts), grâce à une meilleure différence de buts. L'ère Olivier Létang, le nouveau président intronisé vendredi, débute donc sous les meilleurs auspices comptables.

De nombreux blessés côté parisien

Les problèmes des Dogues sont plus dans le jeu. Lille a trop peu montré pour espérer quelque chose de plus qu'un point, et ses rares occasions ont été gâchées par ses maladresses. Sa meilleure occasion, un contre à 4 contre 1, a été stoppée par un tacle en forme de sacrifice de Kimpembe, qui s'est blessé sur l'action.

Il n'a manqué qu'un but aux Parisiens. La tête de Thilo Kehrer (22e) a été trop croisée et le centre dangereux d'Angel Di Maria n'a trouvé personne (58e). Le gardien Mike Maignan n'a eu qu'un arrêt à faire, sur une déviation de son défenseur José Fonte (45+2). L'entrée de Mbappé, qui a gardé sa teinture bleue, n'a pas fait d'étincelles.