LOSC : quels joueurs Galtier doit-il écarter ?

Joueurs du LOSC à écarter : les noms les plus souvent cités

Et vous, qu'en pensez-vous ?

24h pour réfléchir., l'entraîneur du, a décidé de se donner du temps pour prendre des décisions à propos de son équipe. Ecarter des joueurs ? C'est l'hypothèse la plus crédible. Un levier fort, un signe fort : faire confiance aux joueurs qui ont vraiment l'envie de sauver le club.Quels joueurs pourraient être ainsi "sacrifiés ? Comment ? Les infos filtrent peu. Galtier a laissé entendre que ce genre de décision se prenait en accord avec la direction du club. Gérard Lopez et Marc Ingla sont-ils prêts à ne plus faire jouer des joueurs-actifs qu'il doivent revendre en fin de saison pour sauver la situation financière du LOSC ?Ecarter des joueurs mais les remplacer par qui ?sont là mais il y aussi des blessés (Amadou, Soumaoro) et l'effectif n'est pas pléthorique... Selon RMC, Christophe Galtier envisagerait de se déplacer "avec seulement 12 ou 13 joueurs lors du prochain match contre Bordeaux samedi".Sa responsabilité est engagée sur quelques buts ces derniers temps. Il a aussi été déterminant à d'autres périodes. Et comme le LOSC ne manque pas de gardiens (Jakubech, Koffi, Enyeama)...Le défenseur latéral venu du PSG est l'un des joueurs les plus critiqués cette saison. Il est le responsable direct ou indirect de nombreux buts encaissés par son équipe. Son niveau de jeu pose question mais son état d'esprit est-il en cause ?Il a été à l'origine du but d'Amiens dimanche. Mais il est loin d'avoir été le plus mauvais lillois depuis le début de la saison.Les deux Brésiliens du milieu de terrain ont du talent. Ils le montrent par intermittence. Mais leur attitude sur le terrain pose souvent question. Mésentente avec les autres joueurs, manque d'implication pour le club... ?Il est entré en fin de match face à Amiens. Et son attitude nonchalante a interpellé : manque d'envie ?