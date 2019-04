LOSC : qui est Beto, le jeune joueur portugais mis à l'essai ?

Comme indiqué par @Record_Portugal et @abola, Beto, buteur de 21 ans évoluant au CO Montijo (3ème division portugaise), effectue une semaine de test à Lille.



Auteur de 20 buts en 31 rencontres, il a été observé à plusieurs reprises et a séduit les scouts venus le superviser.

Beto, le géant avant-centre portugais du CO Montijo

Il est bien à Lille, a été vu au centre d'entraînement à Luchin mais sa présence n'a pas été officiellement confirmé par le LOSC. Mais selon les médias portugais, Beto, avant-centre du CO Montijo, en troisième division portugaise, est bien en ce moment à l'essai."Luis Campos, grâce à son réseau au Portugal, a entendu parler de la saison de Beto. Il l’a fait observer et nous a demandé à le voir. Lille avait vraiment très envie de l’accueillir pour le voir, depuis plusieurs semaines déjà, mais nous avions besoin de lui et nous avons dû repousser l’essai », a expliqué à Foot Mercato le directeur sportif du CO de Montijo Sandro Giovetti "Je vis un rêve !, a confirmé à A Bola le joueur. Je suis encore au début de ma période de test mais je travaille dur pour rester à Lille."Norberto Bercique Gomes Betuncal, son nom complet, qui a la doublé nationalité nationalité guinéenne et portugaise, a joué à l'União Recreativa e Desportiva de Tires (URD Tires), un club de Lisbonne, actuellement en 4ème division et au Benfica durant ses années de formation. Il est arrivé à Montijo, club de National portugais, en juillet 2018. Il y a explosé cette saison marquant 20 buts en 31 matchs (2ème meilleur buteur de la 3ème division).Il mesure 1,94m. C'est un finisseur, au bagage technique encore perfectible, puisqu'il n'a pas intégré de centre de formation. Selon son agent, il a un profil similaire à celui de Leao. Voici quelques images de ses buts marqués cette saison.Selon les médias portugais, plusieurs clubs en Angleterre, en Roumanie et à Chypre sont aussi intéressés par Beto.