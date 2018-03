LOSC : à quoi ressemblerait une descente en Ligue 2 ?

... Même si rien n'est joué, les Lillois 19du classement à la 30journée de Ligue 1, on peut déjà essayer d'imaginer à quoi ressemblerait - économiquement - une descente en Ligue 2.Sans surprise, ce serait d'abord. "Une descente en Ligue 2, c'est diviser au moins par 4, voire 5 les recettes de droit TV puisque en moyenne, un club de Ligue 2 peut toucher entre 5 e 8 millions d'euros quel que soit son classement" observe Pierre Rondeau, économiste du sport.Sans parler de "la médiatisation bien plus faible qu'est la Ligue 2", qui risque de rebuter les sponsors.Une perte de recettes... et de nombreux frais à payer ! "Qui dit cinquième budget à 100 millions d'euros dit, dit joueurs qui ont été payés à des sommes assez importantes" poursuit l'économiste. "Mais si vous descendez avec 100 millions de budget, il faudra encore payer ces salaires."Se séparer de joueurs.... et pourquoi pas même le prestigieux domaine de Luchin qui a étéPour Pierre Rondeau, on récolte là les fruits d'une stratégie financière risquée. "Vouloir dès la première année injecter beaucoup d'argent, de l'argent qu'on n'a pas, qu'on a emprunté auprès de fonds d'investissement, c'est extrêmement risqué puisque effectivement."Et surtout, "il y a une obligation de devoir rembourser nos débiteurs. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est voir la couleur de l'argent."