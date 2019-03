Le LOSC ramène trois points précieux de Saint-Etienne

45’ L’immanquable de Jorko Ikoné juste avant la mi-temps... Ça va finir par rentrer ! ⚽️#ASSELOSC (0-0)pic.twitter.com/Q22PdGRUeG — LOSC ✯ L’Armée Rouge (@losc_LAR) 10 mars 2019

86" OUIIIIIIIIIIII Le 30ème but de Nicolas Pépé sous les couleurs du @losclive et un but important pour l'Europe !#ASSELOSC | 0-1 pic.twitter.com/ojSQIPIto9 — DOGUE DU LOSC 🌟 (@DOGUEDU_LOSC) 10 mars 2019

La réaction de Christophe Galtier, entraîneur du LOSC "Cela a mis du temps à se décanter. Il aurait été injuste de perdre mais dans les dix dernières minutes on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous nous sommes créés de plus belles occasions que l'adversaire. J'étais convaincu que nous gagnerions en ouvrant la marque. Je regrette notre déchet technique et la relation milieu-attaque. En regardant le score de Lyon à Strasbourg (2-2), nous nous étions dits de faire aussi bien que l'OL pour maintenir l'écart (pour la 2e place) mais il y avait aussi l'envie de jouer et prendre un maximum de risque pour prendre des points. L'écart est important. Si nous sommes sérieux jusqu'au bout, nous aurons peut-être l'occasion de jouer une coupe d'Europe. Si nous sommes des morts de faim, en acceptant l'exigence de tous les jours, nous nous battrons pour le podium. Il n'y a aucune pression par rapport à l'enjeu. Nous essayons de tracer notre chemin".



Le 2ème contre le 5ème de Ligue 1 à Geoffroy-Guichard. Choc de la 28ème journée entre leEt une très belle opération pour les Lillois qui distancent un peu plus les Vert, désormais à 11 points.Lea souvent dominé dans ce match même si Saint-Etienne a eu aussi quelques occasions. En 1ère mi-temps, un raté d'Ikoné (45ème minute) seul face à Ruffier laisse beaucoup de regrets aux Lillois même si 10 minutes plus tôt, Maignan a sauvé son équipe sur un beau geste de l'attaquant stéphanois Beric.Pépé, parfois trop "perso", Bamba très actif, Leao pas toujours bien servi, ont souvent accéléré en début de 2ème mi-temps. Sans réussir à aller jusqu'au bout. Les Stéphanois ont longtemps tenu bon en défense (avant de finir à 9 !).avant une fulgurante contre-attaque à 4 minutes de la fin du match. Pépé prend de vitesse et en dribble trois défenseurs stéphanois. 1-0. Cela suffit pour ramener 3 points, très précieux dans la course à la Ligue des champions.Les Lillois qui avaient remporté 5 de leurs ses 6 derniers déplacements et qui reste invaincu depuis neuf rencontres de L1, soit depuis le début de la phase retour, profite ainsi de la contre performance des Lyonnais (3es), accrochés samedi à Strasbourg (2-2). Ils restent 2ème à 14 points du PSG et surtout. A 10 journées de la fin du championnat, tout va bien pour le