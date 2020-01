Le LOSC rate le coche à Dijon

⚽️ Incroyable !! A 10 contre 11 le @DFCO_Officiel ouvre le score par l'intermédiaire de son buteur maison Juilo Tavares, son 4e but de la saison ! 🙌#DFCOLOSC pic.twitter.com/9y8Be4bo5Z — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 12, 2020

Le LOSC a raté l’occasion de monter sur le podium en s’inclinant dimanche à Dijon (1-0), qui s’offre lui du répit dans la course au maintien, lors de la 20journée de Ligue 1.Les matches à extérieur ne réusissent décidément pas aux Dogues (1 victoire en 10 déplacements). Cette fois-ci, c'est le Dijonnais Julio Tavares qui scellé le sort des Lillois, à la 34minute. Et le pressing nordiste, surtout en fin de match, n'a pas suffi à percer les cages adverses.Après un début d’année 2020 réussi avec deux succès en coupe ( contre Amiens en Coupe de la Ligue et contre Raon-l'Étape en Coupe de France), le LOSC est retombé dans ses travers, qui l’avaient conduit à un lourd revers contre Monaco avant Noël (5-1).Le LOSC, 5e avec 31 pts, reste derrière Nantes (4e, 32 pts) et Rennes (3e avec un match en moins, 33 pts).