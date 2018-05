LOSC - RC Lens - VAFC : 4 joueurs de la région vont au Mondial en Russie

Karim Hafez (Egypte - RC Lens)

Karim Hafez (Egypte) / © Yasser Al-Zayyat / AFP



Hamza Mendyl (Maroc - LOSC)

© FADEL SENNA / AFP

Tellement fier de porter les couleurs du Maroc à la #CM2018. Un rêve qui se réalise. On va honorer ce maillot pour tout le peuple marocain #DimaMaghrib https://t.co/aoVZwxYyDz — Hamza Mendyl (@HamzaMendyl27) 17 mai 2018

Naïm Sliti (Tunisie - Dijon FCO, prêté par le LOSC)

© VALERY HACHE / AFP

Saliou Ciss (Sénégal - Valenciennes FC)

54 joueurs de Ligue 1 ou Ligue 2 devraient être présents au Mondial en Russie. Ils font partie des listes ou pré-listes annoncées par les sélectionneurs des 36 pays qualifiés. Quatre joueurs évoluant dans des clubs de la région font partie de ces listes : Hafez, Mendyl, Sliti et Ciss.Prêté au RC Lens pour la 2ème saison de suite,a joué 20 matchs et marqué 2 buts. Il a été blessé cet hiver avant de se relancer in-extremis.n'a pour l'instant que 3 sélections. Ce sera sa première Coupe du monde. L'Egypte n'y a plus participé depuis 1990 ! Avec leur nouvelle star Mohamed Salah, les Egyptiens espèrent au moins passer le 1er tour.Le défenseur latéral âgé de 20 ans jouera aussi sa première Coupe du Monde. Il n'a joué que 12 matchs cette saison avec le LOSC. "Ça a toujours été mon rêve de jouer une Coupe du Monde sous le maillot du Maroc, le pays dans lequel je suis né et où j’ai grandi, a-t-il réagi sur losc.fr à l'annonce de sa sélection . Même si le monde du football professionnel n’est pas une question d’âge, je suis encore jeune et je me dis que jouer une Coupe du Monde à 20 ans, c’est une chance. Ce n’est pas donné à tout le monde. C’est donc un rêve qui se réalise."Les lions de l'Atlas sont dans le groupe B avec avec l’Espagne, le Portugal et de l’Iran. Leur sélectionneur est connu des supporters lillois : Hervé Renard, entraîneur éphémère en 2015.n'a pas joué au LOSC cette saison mais appartient toujours au club lillois. A Dijon (où il devrait jouer la saison prochaine), il a joué 31 matchs et 7 buts. Une saison pleine qui lui a permis d'acquérir sa place dans l'équipe tunisienne. Il n'a pourtant au compteur qu'une seule sélection.la Tunisie évoluera dans le groupe G et affrontera l’Angleterre (18 juin), la Belgique (23 juin) et le Panama (28 juin).Prêté par Angers au VAFC (où il avait déjà joué de 2013 à 2017), Saliou Ciss compte déjà 17 sélections avec le Sénégal.Leest le groupe H en compagnie de la Pologne, de la Colombie et du Japon.