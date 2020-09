Le LOSC recrute le jeune espoir turc Mustafa Kapi

🔴 Jeune joueur extrêmement prometteur parmi les plus beaux potentiels de sa génération, Mustafa Kapı est désormais un Dogue.



Lire le communiqué 🔽#NewPlayerDetected#MercatoLOSC — LOSC (@losclive) September 12, 2020

Le mercato d'été joue les prolongations, jusqu'au 5 octobre, et le LOSC semble décidé à en profiter : le club nordiste a annoncé samedi 12 septembre le recrutement du jeune Turc Mustafa Kapi, qu'il présente comme un "jeune joueur extrêmement prometteur parmi les plus beaux potentiels de sa génération".Le milieu de terrain de 18 ans a pour lui un début de carrière chargé : lancé chez les pros (à Galatasaray) à 14 ans lors d'un match amical, il devient à 16 ans le plus jeune joueur à porter les couleurs du club en Süper Lig. Au même âge, quelques mois plus tard, il soulève le trophée de champion de Turquie en U19. Selon le site Transfermarkt , il aurait été transféré dans l'équipe B de Lille pour 300 000 euros. Il s'agit du cinquième joueur turc de l'effectif lillois, après Yusuf Yazici, Zeki Çelik, Burak Yılmaz et Ferhat Çoğalan.