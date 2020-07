LOSC : Rémy a été recalé par Benevento lors de la visite médicale, selon plusieurs médias italiens

L'ancien attaquant lillois était sur le point de signer à Benevento, en Italie. Mais le transfert pourrait finalement ne pas se faire à cause de la visite médicale.

On le sait, un transfert peut toujours capoter à la dernière minute. C'est peut-être ce qui se profile concernant le départ de Loïc Rémy (ex-LOSC) à Benevento (Serie A italienne). Selon plusieurs médias transalpins, une partie de la visite médicale, effectuée ces derniers jours, ne s'est pas bien passé."Remy avait passé la première étape des visites médicales, mais après de nouveaux examens, un problème a été détecté", écrit le site ottopagine.it . Gianluca Di Marzio, correspondant de Sky en Italie, écrit de son côté que "le footballeur français, du moins pour le moment, n'aurait pas la condition physique nécessaire pour jouer en Italie."On ignore la nature exacte du "problème" éventuellement détecté. On sait simplement qu'en 2010, la signature de Loïc Rémy à l'Olympique de Marseille avait été retardée par une anomalie cardiaque. Même souci en 2014 quand Liverpool avait refusé de proposer un contrat au joueur, après la visite médicale.Rémy, au LOSC depuis 2018, a récemment refusé une prolongation de contrat. Il n'est donc plus Lillois depuis le 30 juin. A 33 ans, il va devoir, pour prolonger sa carrière, trouver un autre point de chute.