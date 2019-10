LOSC : Renato Sanches, blessé, sera absent plusieurs semaines

La conférence de pesse de Christophe Galtier avant LOSC - Nîmes Olympique

Début de saison compliqué pour Renato Sanches. L'ex-international portugais, arrivé au LOSC juste avant la fin du mercato en provenance du Bayern Munich, va déjà devoir se mettre au repos. Il s'est blessé lors du match de Ligue des champions mercredi face à Chelsea . Il ne jouera pas face à Nîmes, ce dimanche à 15h."Renato Sanches est forfait. Il a été victime d’une lésion musculaire aux ischios après son entrée en jeu contre Chelsea. On verra après la trêve comment il ira. Ce qui est sûr c’est qu’il ne pourra jouer ce match-là et peut-être quelques autres derrière. Il devrait aussi manquer Toulouse", a expliqué son entraîneur Christophe Galtier.Renato Sanches, transfert record pour le LOSC , était toujours dans une phase d'apprentissage ou d'acclimatation. Son rendement insuffisant est déjà critiqué par certains supporters. Mercredi, il était rentré à la 69ème minute face à Chelsea, se montrant plus percutrant que d'habitude. Galtier juge, lui, que le milieu de terrain était sur la bonne voie : "C’est embêtant car il était en train de trouver ce rythme, ces repères".