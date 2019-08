Renato Sanches tout proche du LOSC, un pari risqué ?

Renato Sanches "Predator" ● Amazing Skills , Passes , Tackles 2017

Un gros coup ? Un bon coup ? Pari risqué ? Selon RMC , l'Equipe et La Voix du Nord , Le LOSC devrait enregistrer dans les prochaines heures l'arrivée de Renato Sanches, milieu international portugais de 22 ans, qui jouait au Bayern Munich.Le joueur cherchait un club pour se relancer après des saisons très décevantes en Allemagne et en prêt (Swansea). Le club lillois devrait débourser 25 millions d'euros pour ce transfert, le plus cher de l'histoire du club. Le précédent record datait de début août avec le recrutement pour 16,5 millions d'euros du milieu offensif turc Yusuf Yazici.Le joueur va passer sa visite médicale vendredi après-midi et probablement signer un contrat de cinq ans dans la foulée. "Il va bientôt s'envoler pour Lille et passera sa visite médicale aujourd'hui (vendredi). Si tout va bien, il va signer pour cinq saisons", a confirmé une source proche du dossier. Le président lillois Gerard Lopez n'a pas officiellement confirmé l'arrivée de Sanches : "Des discussions sont en cours dans ce dossier", a-t-il simplementaffirmé.Renato Sanches avait été acheté par le Bayern Munich 35 millions d'euros en 2016 en provenance de Benfica, son club formateur.Champion d'Europe en 2016 avec le Portugal, Renato Sanches a perdu sa place en équipe nationale. Va-t-il retrouver le niveau qui l'a fait connaître en Europe lorsqu'il avait 18 ans ? « Il a beaucoup de qualités et de personnalité. C’est un futur grand joueur », disait alors de lui Pep Guardiola qui l'avait affronté en Ligue des champions.Mais Sanches n'a jamais vraiment confirmé sa saison 2015-2016 exceptionnelle. Après une première saison ratée au Bayern (concurrence, blessure, Ancelotti pas convaincu par le talent du joueur), c'est surtout l'échec en Premier league, à Swansea, qui interpelle : « Quand il est arrivé, il était bien plus abattu que ce à quoi je m’attendais. C’était triste. On aurait dit qu’il devait porter tout le poids du monde sur ses épaules. A l’entraînement, il était le meilleur car il n’y avait aucune pression. Mais dans les matchs, il faisait beaucoup d’erreurs. Les autres joueurs me disaient « Il joue comme ça et tu le préfères à moi ? » C’est donc devenu difficile de lui donner du temps de jeu. », raconte Paul Clement, son ancien entraîneur à Swansea.La saison dernière, Renato Sanches, de retour au Bayern Munich, n'a joué essentiellement que des bouts de matchs (24 matches , 2 buts). « Je ne suis pas heureux ici », a déclaré l'international portugais en mars dernier préparant déjà son départ et expliquant vouloir «davantage jouer, peut-être dans un autre club. Je dois y réfléchir ». Sera-t-il heureux au LOSC ?