LOSC : Renato Sanches a-t-il enfin lancé sa saison ?

LOSC - Dijon FCO ( 1-0 ) - Résumé - (LOSC - DFCO) / 2019-20

"Pas surpris"



Polyvalent et prêt à enchaîner

Très bon face à Dijon samedi, le milieu portugais Renato Sanches, recrue la plus chère de l'histoire du LOSC, doit confirmer qu'il peut évoluer au niveau attendu alors qu'arrive un déplacement périlleux à Lyon mardi (21h05) pour la 16e journée de Ligue 1.Si son équipe a souffert pour préserver son invincibilité à domicile en championnat face aux Dijonnais (1-0), le Portugais, lui, a brillé. Défensivement, avec septballons récupérés et beaucoup de courses pour équilibrer le bloc, mais surtout offensivement, avec l'étonnant total de huit dribbles réussis. Pour la première fois, le public du stade Pierre-Mauroy a pu comprendre pourquoi Lille a investi 20 millions sur le champion d'Europe 2016. Et soufflé d'étonnement quand, alors qu'il était en difficulté dans la surface, il a passé la moitié de l'équipe dijonnaise en revue d'un raid balle au pied.Reste désormais à trouver de la régularité, alors que Sanches, grand compétiteur qui se frustre quand il ne joue pas, a ciré le banc du Bayern Munich (Allemagne) ces dernières saisons et dû gérer des pépins physiques au début de l'automne. "C'est difficile de revenir de blessure mais je le trouve très bien physiquement et mentalement en ce moment. Je suis heureux pour lui car il a fait un gros match mais il n'a montré qu'une partie de ses qualités", a estimé Xeka, son partenaire et binôme au milieu samedi."Je n'ai pas été surpris, c'est un garçon qui travaille beaucoup", a ajouté son entraîneur, Christophe Galtier. Le technicien lillois, qui ne lui a offert que quatre titularisations toutes compétitions confondues depuis son arrivée, est confronté à un problème de riche : avec également Benjamin André et Boubakary Soumaré, rares satisfaction du début de saison, il doit faire des choix et gérer les égos. Une situation qui tranche avec celle plus haut sur le terrain, aucun milieu offensif ne réussissant à enchaîner les bonnes performances.C'est sans doute là que Renato Sanches a un coup à jouer. Aligné sans réussite comme ailier droit à Amsterdam lors de son premier match mi-septembre, il a fini à ce poste contre Dijon. Un choix plus défensif pour Galtier mais payant, qui ouvre des perspectives. "Il a été très utile pour l'équipe quand il a fallu fermer le côté droit pour aider Jérémy (Pied) qui commençait à souffrir et Yusuf (Yazici) qui a baissé de rythme, a jugé le coach lillois. Même s'il a fini avec des crampes, c'est une option supplémentaire, quand on enchaîne les matches, de pouvoir le mettre dans différents secteurs."Décidé à disputer le prochain Euro, Renato Sanches a déjà commencé à chambrer dans le vestiaire, alors que le tirage au sort a réservé un France-Portugal dès la phase de groupes. Appelé épisodiquement en sélection, le joueur de 22 ans a désormais six mois pour gagner sa place. "Cela passe par être titulaire et très performant chez nous, mais je ne veux pas qu'il brûle les étapes pour ne pas engendrer de blessure", a souligné Christophe Galtier lundi face à la presse.Tout en rappelant que son milieu est prêt à jouer: "Il a eu des alertes musculaires à répétition, ça bout en lui, mais depuis un moment il enchaîne toutes les séances.Il est opérationnel pour démarrer à Lyon."