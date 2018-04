Le LOSC a rendez-vous avec la DNCG fin mai

"Le club sait très bien ce qu'on attend de lui. On s'est donné rendez-vous fin mai, on discutera à ce moment-là", a indiqué vendredi Jean-Marc Mickeler, le président de la, au sujet des incertitudes sur la situation financière du LOSC Mickeler n'a pas voulu s'appesantir davantage sur le cas précis dumais a rappelé la philosophie générale de l'instance vis à vis des investisseurs dans l'ensemble des clubs français. Compte tenu de "l'aléa sportif" propre au football professionnel, "ce que nous attendons, ce sont des vrais investissements en fonds propres et pas des financements avec des schémas de remboursements différés importants"."Ce type de schéma peut fonctionner dans d'autres secteurs économiques, mais sont beaucoup plus délicats à appliquer dans le football à cause de l'incertitude des résultats sportifs," a-t-il expliqué. Le directeur général de la LFP, Didier Quillot, a indiqué pour sa part, que "l'acquisition du LOSC a été effective en janvier 2017. Et la loi Braillard a donné la possibilité à la DNCG de contrôler les projets d'achat en mars 2017" seulement.Avant-dernier de Ligue 1, leest en grande difficulté sur le plan sportif mais aussi sur le plan financier, avec la menace d'une relégation administrative s'il ne présente pas de nouvelles garanties à la DNCG.