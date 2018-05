Le LOSC renverse Toulouse et se relance

90'+3 VICTOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRE

Le LOSC s'impose 2-3 face au @ToulouseFC et réalise une excellente opération comptable puisque les Dogues doublent leurs adversaires du soir au classement et s'extirpent de la zone de relégation ! #TFCLOSC pic.twitter.com/40iRhmP6jE — LOSC (@losclive) 6 mai 2018

Une deuxième mi-temps magique

86’ Le parcage est en feu Il faut tenir !!!#TFCLOSC (2-3) — LOSC (@losclive) 6 mai 2018

Le LOSC a surpris Toulouse (2-3) et s'est offert un nouveau sursis ce dimanche sur un beau doublé de Pépé, après avoir été mené pendant la moitié du match.On dit qu'un animal blessé est plus dangereux. Ce dimanche, le FC Toulouse et le LOSC, tous les deux acculés en bas du classement, ont montré les crocs d'entrée de jeu.C'est le Lilloisqui a ouvert le score en prenant les Toulousains par surprise à la 5minute (0-1). La liesse a été de courte durée, interrompue par l'égalisation deà la 9(1-1).Menacées de relégation, les deux équipes ont redoublé d'agressivité en cours de première période, jusqu'à ce que Toulouse prenne l'ascendant à la 44minute sur un tir de. Le retour aux vestiaires a été rude.Les Dogues ont tenté, tenté, tenté en deuxième mi-temps et pendant près de trente minutes, rien n'a percé la muraille d', le gardien toulousain. Jusqu'au coup franc d'qui passe le mur et se glisse sous la lucarne toulousaine à la 80(2-2).Les Haut-Garonnais n'auront pas le temps de s'en remettre : sitôt la balle relancée, elle retourne au fond des filets d'Alban Lafont sur une frappe deà la 82(2-3).Ce bel avantage, loin de pousser les Dogues à se renfermer sur leur défense, ne les a pas empêchés de lancer de nouveaux assauts jusqu'à leur victoire finale. Un sursaut qui fait du bien, un après leur victoire, samedi dernier, contre Metz. Le LOSC peut qui plus est se réjouir de la défaite - logique - de Troyes (3-0) contre l'Olympique Lyonnais et se hisse à laLes Lillois n'ont en tout cas plus droit à l'erreur, car la fin du calendrier n'est pas tendre avec eux : après Dijon (13) la semaine prochaine, ils rencontreront Saint-Étienne (5) le 19 mai.