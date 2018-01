Le LOSC s'écroule en fin de match face à Rennes et replonge

1e défaite à domicile contre Rennes en Ligue 1 depuis ... le 14 mai 1966, après 30 matches invaincus.

Fin de série.

Joli gâchis.#LOSCSRFC — Kevin Jeffries (@kevjeffries) 17 janvier 2018

"Je crois qu’on a manqué de combativité et dans ces situations là le talent ne suffit pas" Christophe Galtier après #LOSCSRFC #JourDeFoot pic.twitter.com/LSFdPRqQWN — Canal Football Club (@CanalFootClub) 17 janvier 2018

1ère mi-temps insipide, 2ème mi-temps ennuyeuse

Hé @EmmanuelMacron tu veux pas passer les matchs de L1 de 90 a 80 minutes plutôt que la vitesse ? Ca serait cool de ta part #LOSCSRFC #LOSCUnlimited — RIJSEL SOLDIER (@florianDRijsel) 17 janvier 2018

Au fait Christophe , il est encore dans l’effectif. Si jamais .... #LOSCSRFC pic.twitter.com/HdfmaNqnZu — Les Jumeaux (@SteevenetChris) 17 janvier 2018

Le, qui avait le match en mains à quelques minutes du terme, s'est écroulé en encaissant deux buts coup sur coup face à Rennes.Ce sont deux erreurs du gardien Mike Maignan qui ont coûté trois points capitaux : le portier a d'abord commis une faute de main sur un tir lointain de James Lea Siliki (85), puis a mal repoussé un coup franc de, permettant ensuite à Benjamin André d'offrir la victoireaux siens (89).Quatre jours après un précieux succès sur la pelouse d'un concurrent direct pour le maintien, Caen, les Dogues n'ont pas réussi à enchaîner malgré l'ouverture du score du défenseur central paraguayen Junior Alonso en fin de première période. Les joueurs de Christophe Galtier, parfois suffisants, souvent insignifiants ont commis beaucoup d'erreurs, à l'image deou de, transparent devant sa défense. "On a montré une grosse faiblesse mentale. L'équipe doit être beaucoup plus dure à manoeuvrer, à battre, même quand l'adversaire est supérieur. Dans notre situation on ne peut pas baisser les bras aussi facilement", a déploré le technicien nordiste.Après ce 11e revers de la saison, Lille recule de deux places et pointe au 17e rang avec 22 points, à une longueur du barragiste, Troyes, chez qui il se déplacera samedi.En 1ère mi-temps, les Dogues prenaient les devants grâce àl'un des meilleurs Lillois mercredi : après un corner joué rapidement, Yassine Benzia délivrait un centre enroulé au deuxième poteau pour le Paraguayen, qui arrivait lancé pour placer une tête gagnante (1-0, 41). C'était le 1er tir cadré lillois de la mi-temps.Mais après la pause, les Lillois s'éteignaient petit à petit et laissaient Rennes prendre confiance. Yoann Gourcuff mettait à contribution Maignan (54), qui était ensuite sauvé par son poteau sur une frappe d'Ismaïla Sarr (77). Le portier lillois, trop sûr de lui, commettait ensuite deux erreurs rédhibitoires qui coûtaient très cher à son équipe...