Le LOSC s'enfonce à Nice, pourtant “l'esprit était là”

Christophe Galtier : "C'est un défi difficile mais pas impossible" #OGCNLOSC#LateFC pic.twitter.com/mq6NdRZlxu — Late Football Club (@LateFootClub) 2 mars 2018

Souquet et Cyprien, retour des éclopés

⚠️ Suite à son choc reçu à la tête, @edgarmiguelie a été conduit à l’hôpital de Nice pour passer des examens complémentaires. — LOSC (@losclive) 2 mars 2018

Mario Balotelli a marqué son retour d'un but qui a lancé Nice sur la route de sa première victoire depuis fin janvier, face au(2-1), enfonçant les Nordistes dans la zone rouge, vendredi lors de la 28e journée de Ligue 1.L'international italien, laissé au repos face à Bordeaux (0-0) en raison de courbatures, a ouvert la marque au bout de 5 minutes à peine, permettant à Nice de renouer avec le succès pour la première fois depuis sept rencontres toutes compétitions confondues (2 nuls, 5 défaites).Comme devant Nantes (1-1), Nice a marqué son territoire très vite. Mais à la différence de la précédente sortie à l'Allianz Riviera, le club azuréen l'a fait fructifier en seconde période malgré une baisse de concentration, payée cash comme si souvent. "Les joueurs ont eu une magnifique réaction après l'égalisation concédée sur un but encore évitable", a savouré Lucien Favre"C'est un résultat qui rend très difficile de trouver des sujets de satisfaction", a regrettésoulignant tout de même que "".En effet, tel bon nombre de mal classés du championnat, Lille, volontaire mais inefficace, avait profité de l'hospitalité azuréenne pour revenir à niveau peu après la pause. Son milieu brésilien Luiz Araujo s'était appuyé sur Nicolas Pépé (51) pour prendre à contre-pied Walter Benitez d'un plat du pied droit malin.Nice, bien lancé par le 14e but de Balotelli cette saison, le 3000e de l'OGCN dans l'élite du foot français, avait pourtant cru avoir fait le plus dur. La star transalpine avait en effet placé une tête victorieuse après avoir devancéà la réception d'un corner bien tiré par Wylan Cyprien.Mais, si Super Mario a tout fait pour se signaler auprès du sélectionneur italien avec des occasions nettes (59, 63, 76), la délivrance est venue d'une somptueuse volée du gauche de Wylan Cyprien, longtemps blessé cette saison. Passeur devenu buteur, le milieu de terrain s'est trouvé à la réception d'un bon centre d'Arnaud Souquet, décisif pour son retour après deux mois d'absence sur fracture.Mais il a tout de même fallu un arrêt décisif de Walter Benitez pour sauver Nice sur une tête d'Edgar Ié (90+3). Le défenseur portugais, victime sur cette action d'un violent choc tête contre tête avec Dante, a repris ses esprits et a été transporté à l'hôpital pour un scanner de routine.