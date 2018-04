Le LOSC s'offre un sursis en maîtrisant Metz

Vu les résultats de Troyes et Strasbourg, le #LOSC a eu une très bonne idée d'ouvrir le score. Maintenant, il faut tenir.. #LOSCFCM — Yann Fossurier (@YannFossurier) 28 avril 2018

Une joie... qui vient du cœur pour le 3è buteur !#LOSCFCM (3-1) pic.twitter.com/6B0FikryY6 — LOSC (@losclive) 28 avril 2018

ce samedi 28 avril à domicile. Simple sursis ou début d'une remontada dantesque à l'abri de la relégation ?Un duel à mort entre les deux derniers du classement, et où le vaincu risquait gros. Un duel que Lille a en tout cas très bien démarré en prenant l'avantage dès la 13minute grâceaidé par Nicolas PépéPlusieurs fois, les Dogues reviendront à la charge en première période, autant d'occasions contrées par le gardien messin. Jusqu'à la frappe réussie dequi offre une belle avanceau LOSC à la 46minute, juste avant le retour au vestiaire.Les Dogues en sont revenus confiants, trop confiants peut-être puisque le Messina pu réduire l'écart à la 49minute (2-1). Sous pression, les Lillois ont finalement pris le large sur un tir d'à la 76minute (3-1), véritable but de la délivrance.C'est sur ce score que la rencontre se terminera, dans un Stade Pierre-Mauroy en joie.Trois mois jour pour jour et onze matches après sa victoire contre Strasburg, le 28 janvier, le LOSC a renoué avec la victoire, mais rien n'est gagné pour autant, d'autant plus qu'en dominant Caen (3-1), son concurrent direct Troyes a lui aussi gagné 2 points sur le classement. Lille reste donc 19e au classement avec 44 points.Il ne reste désormais que trois matches à jouer : contre Toulouse (16) le 6 mai, Dijon (12) le 12 mai et surtout Saint-Étienne (5) le 19 mai.