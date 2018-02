LOSC : les salaires des joueurs révélés par l'Equipe

Quel est le salaire de Neymar ?

Qui sont les 30 joueurs les mieux payés de notre Championnat ?

Quel est le salaire moyen à Marseille ou à Dijon ?

L'Equipe dévoile dans son édition de mercredi tous les salaires de la L1 https://t.co/ZsUUHRjClg pic.twitter.com/uQVoodatqF — L'ÉQUIPE (@lequipe) 5 février 2018

Premier constat à la lecture des chiffres publiés par l'Equipe , les salaires des joueurs du LOSC ne sont pas du tout parmi les plus élevés de la Ligue 1. Aucun Lillois dans le Top 30, selon les chiffres estimés par le quotidien sportif. Le joueur le mieux payé en France est sans surprise: 3,067 M€, devant Cavani (1,54 M€) et Mbappé (1,5 M€).Le joueur lillois le mieux payé estavec 250 000€ par mois. Une rémunération supérieure à 200 000 € jamais vue dans le club lillois jusqu'à maintenant. Le précédent record était attribué à Marvin Martin : 180 000 €.est 2ème avec 180 000€ à égalité avecetDerrière, on trouveetà 150 000 €.ferme le Top 10 avec un salaire deDes chiffres à comparer avec ceux des années précédentes et qui montrent une assez forte inflation de certaines rémunérations au LOSC. Le salaire mensuel moyen brut est estimé par l'Equipe à 56 000 €, ce qui est inférieur à la saison 2016-2017 (75 000 €) . Le quotidien sportif précise qu'en 2016-2017, tout joueur participant à 75% des matchs sur un mois percevait 20 000 € de prime. Les primes de victoire varient entre 1000 et 9000 €.qui a succédé àau poste d'entraîneur toucherait environ 118 000€, soit beaucoup moins que l'Argentin : 560 000 € (pour lui et ses adjoints).