LOSC : les salaires des joueurs révélés par l'Equipe

Top 5 des salaires du LOSC

Chaque année, l'Equipe publie des estimations des salaires des joueurs de Ligue 1 , club par club. Un numéro qui suscite toujours la curiosité des fans de foot. Les supporters du LOSC ont donc sans doute été attentifs à la page trois du quotidien sportif.On y apprend que le joueur lillois le mieux payé à la fin de chaque mois est Loïc Rémy avec 270 000 euros (salaire brut mensuel), l'un des plus élevés de l'histoire du LOSC (derrière Eden Hazard). L'attaquant est juste devant Renato Sanches (250 000 euros) et José Fonte loin derrière (140 000 €).1. Loïc Rémy 270 000 euros2. Renato Sanches 250 000 euros3. José Fonte 140 000 euros4. Benjamin André 130 000 euros5. Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Mike Maignan, Luiz Araujo, Xeka : 120 000 eurosL'an dernier, l'Equipe classait également Loïc Rémy, 1er, avec 150 000 euros, soit presque moitié moins. Fonte était à 120 000 et Thiago Maia à 150 000. Aucun des joueurs lillois n'est dans le Top 30 de Ligue 1. Pour tout l'effectif du LOSC, cette saison, le salaire moyen est de 62 000 euros.Des chiffres à comparer notamment à ceux du PSG. Neymar, est le joueur le mieux payé du championnat de France avec 3,06 millions d'euros brut par mois. Les trois joueurs les mieux payés sont tous parisiens.Parmi les entraîneurs, Christophe Galtier est 7ème avec 180 000 euros brut mensuels.