LOSC. Sorties en boîte, comportement adolescent, absences... : la tension monte dans les vestiaires

LOSC : les sorties en boîte qui agacent...

Extrait de l'émission "45 minutes" du 23 avril 2018

Thiago Maia fait partie des trois joueurs qui sont sortis en boîte à deux jours d'#OMLOSC Les deux autres étaient aussi titulaires lors du match... entre cet article de L'Equipe et la décla sur Enyeama, Galtier semble dégainer ses dernières cartes #LOSC — Yann Fossurier (@YannFossurier) 23 avril 2018

Grâce à @lequipe, on sait donc qu'au #LOSC, c'est un prestataire de services (Luis Campos) qui engueule les joueurs dans le vestiaire à la place des dirigeants. — Yann Fossurier (@YannFossurier) 23 avril 2018

Galtier échange avec les supporters Hier au retour du déplacement à Marseille, quelques supporters ont demandé des comptes à Christophe Galtier. Très courtois, l'entraineur Lillois a accepté d'échanger avec eux. Voici la conversation, ils évoquent la défaite à Marseille, la situation, le maintien, le cas Enyeama, la motivation des joueurs, les DVE etc.. C'est très intéressant, Bon visionnage. Merci à Antoine pour la vidéo. Publiée par GO RIJSEL sur dimanche 22 avril 2018

. Leest à la une du journal L'Equipe ce mardi . Pour de mauvaises raisons. Le quotidien sportif rapporte quelques signes de tension au sein même du club. En pleine opération maintien. A quelques jours du match capital face à Metz au Stade Pierre-Mauroy.aurait ainsi été agacé d'apprendre que deux joueurs de son effectif auraient été aperçus dans une boîte de nuit lilloise dans la nuit de jeudi à vendredi, à quelques heures du déplacement à Marseille. Ils ont quand même été titularisés.Ces sorties en boîte alors que leva mal, ont déjà été souvent pointées du doigt par des groupes de supporters. Les DVE, plus important groupe de supporters lillois, écrivaient par exemple le 14 mars sur Facebook : "Ces joueurs mercenaires qui pour certains, passent tous leurs week-ends de défaite dans les discothèques lilloises où l’alcool coule à flot. Ces joueurs mercenaires qui humilient le club, et n’hésitent pas à insulter les supporters qui les suivent à domicile et à l’extérieur."L'Equipe rapporte également que le lendemain du match, trois joueurs ont séché le débriefing du coach. L’un était excusé (Luis Araujo dont la femme est sur le point d'accoucher) mais les deux autres, Bahlouli et Amadou, auraient dû être là. "L'absence qu'a le moins goûtée Galtier est sans doute celle de son capitaine habituel, Ibrahim Amadou, actuellement blessé à une cuisse", explique l'Equipe.Selon nos informations, l'attaquant Pépé a aussi débuté le match sur le banc à cause de son comportement dans la semaine. Il aurait eu un comportement "adolescent" en ramenant un objet dangereux à Luchin.Autres faits rapportés, signes de la tension au LOSC :, arrivé en retard à l'entrainement le vendredi, a refusé de porter le brassard de capitaine. Et Luis Campos, le conseiller sportif du président Lopez a pris la parole dans les vestiaires après Marseille : « C’est une honte, nous sommes des connards. Il faut une réaction contre Metz à la hauteur des enjeux. Que chacun prenne ses responsabilités ! ».Ces informations sortent au lendemain de la publication par un supporter d'une vidéo où l'on voit Galtier dialoguer avec des fans lillois . Il y affirme notamment que certains de ses joueurs n'ont "pas le niveau" et explique qu'il ne peut titulariser Enyeama à cause d'un problème avec le club (et non pour des raisons sportives)."Si on ne gagne pas contre Metz, c'est fini", a dit Galtier à ses joueurs dimanche. Pression et tensions. Selon Fabien Torre, maitre de conférences en informatique à l'université de Lille, le LOSC a désormais 84% de chances de finir dans les trois derniers de la Ligue 1.