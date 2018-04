LOSC : la tension monte entre les DVE et la direction du club

Alors à ce que j’ai pu comprendre on interdit la bâche des DVE au stade, groupe emblématique du losc depuis 29 ans, le groupe qui anime le stade. Et sa demande au écran géant durant le match « supporters, faites du bruit » on en arrive là ..... @losclive — (@AliRijsel) 16 avril 2018 Le LOSC est entrain de faire en sorte de faire disparaitre les DVE, car visiblement c’est plus important de faire convoquer 30 personnes que bouger le cul des joueurs. — jojo (@OhNonCJojo) 10 avril 2018

Et bien sûr que ces images ne font pas plaisir à voir. Il y a beaucoup de maladresse au niveau des personnes qui insultent les seuls joueurs qui osent venir voir le kop. Mais il faut aussi savoir les pardonner. Il y a énormément de souffrance qui vient se rajouter à chaque match. — Fred DVE Lille (@FMaenza) 16 avril 2018

"Mise en sommeil"

Le ton monte entre leset la direction duDans un communiqué publié ce jeudi soir, les Dogues Virages Est (qui revendiquent plusieurs centaines de membres et sont le groupe de supporters le plus important et historique du club) s'estiment maltraités par une direction qui, selon eux, a réussi "l'exploit en 6 mois de se mettre à dos l'ensemble des médias, la DNCG et ses plus fidèles supporters".De son côté, lene communique pas publiquement sur le sujet mais agit. Samedi dernier, les stadiers étaient en nombre bien plus important que d'habitude devant la tribune des DVE. Une banderole "Rebelles mais fidèles" a été interdite par le club. L’estrade du "capo" (le leader du groupe) ainsi que le micro normalement mis à disposition par le club n'ont pas été sortis.Peur d'un nouvel envahissement de la pelouse ? Sanction ? Mesure de rétorsion ? Ce samedi, lesaux décisions de la direction du club en laissant symboliquement une partie de la tribune videet en ne lançant pas de chants. Triste ambiance pendant un match pourtant capital. "Le LOSC mettrait-il en place petit à petit sa répression afin de laisser place aux Supporters Consommateurs ?", pouvait-on notamment lire après le match sur la page Facebook Go Rijsel . Plusieurs groupes de supporters se sont montrés solidaires des DVE pendant le match.Enfin, samedi, un autre événement a également marqué les esprits. Une scène d'insultes de quelques supporters envers le capitaine Yassine Benzia a été filmée par Canal +. "Dégage..." Va te faire...". Alors que le joueur venait offrir son maillot.Des insultes que les DVE jugent "dures" dans leur communiqué et regrettent. L'ancien président des DVE a également réagi sur Twitter à ces images : "Bien sûr que ces images ne font pas plaisir à voir. Il y a beaucoup de maladresse au niveau des personnes qui insultent les seuls joueurs qui osent venir voir le kop. Mais il faut aussi savoir les pardonner. Il y a énormément de souffrance qui vient se rajouter à chaque match." Depuis l'affaire de la pelouse envahie , la tension est vive entre les deux parties. Le LOSC a porté plainte contre les supporters présents sur le terrain après le match face à Montpellier. Ce qui a entraîné le renvoi devant le tribunal d'au moins une dizaine d'entre eux en juin prochain . Et plusieurs dizaines de garde à vue. Certains continuent à être convoqués ces jours-ci.Un choix qui est dénoncé vivement par les DVE. Ils écrivent notamment : "La direction du club continue sa campagne de dénonciation des supporters ayant pénétré sur la pelouse et insiste auprès des autorités pour obtenir des condamnations lourdes et rapides contre ses propres supporters, y compris contre les 98% qui ont montré leur mécontentement sans aucune violence."Selon nos informations, le LOSC réfléchit à mettre en place pour les prochains matchs, un système (en bas de la tribune) empêchant les DVE de pénétrer sur la pelouse. Le groupe dit mal vivre ses mesures répressives à l'heure où lea besoin de l'union sacrée. "La seule façon pour la direction d'accepter son énorme part de responsabilité dans la situation du club et des tribunes devrait être de prôner l'apaisement. En coulisses, elle fait tout l'inverse..."Le communiqué annonce que le groupe ne participera plus activement à l'ambiance lors des prochains matchs :Les DVE pointent enfin des dissenssions au sein même du club, affirmant avoir des bonnes relations avec des dirigeants présents depuis de nombreuses années et critiquant vertement le directeur général"notre toréro maître de l'enfumage". Ils considérent que la direction actuelle ne sera que de passage : "Sachez que notre passion ne sera pas éteinte par des imposteurs de passage, agissant dans leur intérêt et aucun cas pour le LOSC. Tout le contraire de nous", concluent les DVE.