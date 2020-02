LOSC : tensions entre le club lillois et Soumaré, absent de la feuille de match face à l'OM

Cher Président Lopez,

Merci de clarifier la situation avec Saint Boubakary Soumaré. Mon cœur ne supportera pas de ne plus le voir jouer sous le maillot lillois.

Cordialement. 🔴⚪️ — Romain 🌙 (@RomainKnockaer1) February 16, 2020 Si Soumare a vraiment été écarté pour avoir refusé Newcastle faut qu’on fasse quelquechose, on peut pas laisser la direction agir comme ça. Tu veux faire ton projet achat/revente ? Ok, mais attention aux limites on est pas des p**** non plus — Arturo ⚜️🇫🇷🇧🇪🇪🇸 (@Skorpios_GRS_TS) February 16, 2020 L'absence de Soumaré dans le 11 est inacceptable. Nous connaissons tous son talent. Pire, sa présence en tribunes est une honte au football. — - FreDVE' (@FredoNorth) February 16, 2020

Pourquoi Boubakary Soumaré était-il absent de la feuille de match LOSC-OM ce dimanche ? Christophe Galtier, a donné quelques éléments de réponse après le match. Le milieu défensif du Losc a bient été écarté par le club mais aucune raison précise n'a été avancée."Il y a une situation au club que je ne commente pas. Dans une saison, il peut parfois y avoir des tensions entre le club et un joueur. Le club règlera ça en interne et trouvera une solution", a déclaré le technicien nordiste en conférence de presse après la défaite (2-1) face à l'OM.En l'absence de Benjamin André et Xeka, suspendus, l'international Espoirs, âgé de 20 ans, était pressenti pour débuter devant la défense au côté du Portugais Renato Sanches. Finalement, c'est le jeune Camerounais Jean Onana, arrivé en fin de mercato enprov enance de Leixoes (D2 portugaise), qui a été titularisé pour la première fois."Cette semaine j'ai travaillé avec deux joueurs et j'ai trouvé intéressant ce qu'Onana faisait. Il a montré des choses intéressantes et c'est pour ça que j'ai décidé de le titulariser. Il était bien mais au fur et à mesure du match, il a commencé à souffrir physiquement", a expliqué Galtier.Souffrant de crampes, Onana a été remplacé à la 80e minute par Timothy Weah. Soumaré, qui était titulaire lors de l'humiliation à Epinal (N2) en Coupe de France fin janvier (2-1), n'a ensuite pas joué les trois rencontres suivantes, que le Losc a remportées.Le joueur, qui a commencé sa formation au Paris SG avant de rejoindre le Losc en 2017, est très convoité, notamment par des clubs anglais, et pourrait quitter le Nord lors du mercato estival. Il a une forte valeur marchande, au-delà de 30 M€. Canal + avance que son refus d'aller à Newcastle cet hiver contre un transfert à 42M€ n'aurait pas plu aux dirigeants lillois. En janvier, Soumaré avait déclaré : "Je ne me vois pas partir (...) Je me sens bien ici. J'apprends, on a des objectifs élevés, comme la Ligue des Champions. Un départ, ce n'est pas à l'ordre du jour". Le milieu de terrain a aussi en ligne d emire les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France espoirs : "Je veux faire une saison pleine. Je me sens bien, mes coéquipiers m'aident. Ce n'est pas l'heure de partir. Je ne veux pas partir en ayant des regrets".