Le LOSC méconnaissable à Toulouse

Match compliqué ce soir pour des Dogues qui s'inclinent en terre toulousaine. #TFCLOSC 2-1 | ⏱ 90'+4 pic.twitter.com/usUhw8L407 — LOSC (@losclive) October 19, 2019



Christophe Galtier déçu de son équipe

Le coach livre son analyse après la rencontre #TFCLOSC pic.twitter.com/sqauveB66x — LOSC (@losclive) October 19, 2019

Antoine Kombouare entraîne les Toulousains depuis à peine une semaine / © REMY GABALDA / AFP

Une défaite qui sème le doute avant le retour à la Ligue des champions

Décidément, les Lillois ont du mal à exister loin de leur stade. À trois jours de leur rencontre face à Valence en Ligue des champions, le LOSC essuie une troisième défaite en championnat et à l'extérieur après celles concédées à Amiens (0-1) et à Reims (0-2)."À aucun moment on a eu la capacité de pouvoir gagner ce match, ni de faire match nul", a déploré l'entraîneur du LOSC à la fin de la rencontre. "On a fait du pousse-baballe, on n'a jamais accéléré, on a jamais mis de rythme, ni d'intensité."Privés de plusieurs joueurs comme Zeki Celik en défense ou Benjamin André au milieu, les hommes de Galtier ont eu beaucoup de mal à développer le jeu et à se créer des occasions. José Fonte sera finalement l'auteur du seul but lillois de la rencontre avec une tête décroisée durant le temps additionnel (90+3).Christophe Galtier a aussi réagi à l'arrivée d'Antoine Kombouaré comme entraîneur des Toulousains : "On a pas été surpris par ce qu'a proposé Toulouse", a-t-il admis. Après quatre entraînements seulement avec le TFC, il offre à son nouveau club le premier succès contre le LOSC depuis quatre saisons.Le bonheur pour les Toulousains est arrivé juste avant l'heure de jeu avec une tête de Yaya Sanogo (58). Ensuite, Max-Alain Gradel a creusé l'écart sur un penalty (66), avant d'en manquer un second (82).Mercredi 23 octobre, Lille affrontera Valence en Ligue des champions. "Un match hyper important pour rester en vie en Ligue des champions", assure Galtier. Un défi de taille pour le LOSC qui vit un début de saison difficile.À l'issue de cette dixième journée de Ligue 1, le PSG conserve sa première place, suivi de Nantes et de Reims.