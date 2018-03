VIDEO. LOSC : la pelouse du Stade Pierre-Mauroy envahie par des supporters

LOSC : la pelouse du Stade Pierre-Mauroy envahie par les supporters



"Si on descend, on vous descend"

Les supporters lillois regagnent leur tribune. Les tensions se tassent mais les images resteront #LOSCMHSC pic.twitter.com/obtlShTgnB — Andréa La Perna (@A_LaPerna) 10 mars 2018



"S’il s’était passé quelque chose de très grave, on fait quoi on s’excuse ?"

Christophe Galtier réagit à l'envahissement de pelouse après le match face à Montpellier : "Des joueurs choqués"#LOSCMHSC https://t.co/Ohxg7nWkCi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 10 mars 2018

LOSC : La mise au point de Gérard Lopez#beINLIGUE1Confo #LOSCMHSC pic.twitter.com/eOyeurAu0l — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) 10 mars 2018

Plusieurs centaines de supporters duont envahi le terrain à l'issue du match face à Montpellier ce samedi soir. Les Lillois avaient pourtant fait match loin d'être catastrophique obtenant le match nul face à Montpellier. Ouverture du score en 1ère mi-temps par Pépé. Egalisation montpelliéraine en 2ème mi-temps.a été expulsé en fin de match. Lereste 19ème au classement.Mais les supporters venus notamment de la tribune des, plus important groupe de supporters du LOSC avaient apparemment préparé leur action. Des joueurs ont été pris à partie et le cordon de sécurité a eu bien du mal à empêcher les supporters de rentrer dans les vestiaires sous les tribunes., ont scandé certains. On a également entendu des "Lopez dans ton cul". Le président du LOSCa assisté impuissant à cet envahissement de terrain. Des joueurs ont reçu des coups de pied. Un imposant cordon de stadiers s'est rapidement déployé pour éviter le pire."Les joueurs manquent de respect face aux supporters. Ils n'ont aucune conscience de la ville, du club, de la situation", a expliqué sur RMC un supporter qui a fait partie des "envahisseurs".L'incident a duré un bon quart d'heure. Le calme a fini par revenir.« Quand il y a un mouvement de foule, vous avez peur. S’il s’était passé quelque chose de très grave, on fait quoi on s’excuse ?", a réagi Christophe Galtier, entraîneur du LOSC en conférence de presse. Si les supporters pensent que mettre une pression physique sur les joueurs va améliorer l’équipe, non ça n’a jamais fait gagner un match. Je ne peux pas cautionner ce qui s’est passé car ça peut déboucher sur des drames. Des joueurs étaient touchés, d’autres choqués. Ce n’est pas le foot. Cette frustration génère de la colère mais on ne peut pas cautionner de tels débordements. Sinon, on arrête la saison maintenant. Mais on ira jusqu’au bout et ça passera."Cette semaine, des groupes de supporters avaient pourtant appelé à l'union sacrée avec leur équipe dans un communiqué, suite à leur rencontre avec le président Lopez, qui les avait incités à exprimer leur mécontentement Communiqué non signé par les DVE . Des supporters avaient aussi manifesté leur mécontentement sur le parvis du Stade Pierre-Mauroy avant le match Ironie de l'histoire, M. Lopez se félicitait avant la rencontre au micro de beIN Sports du bon dialogue qu'il pouvait y avoir avec les groupes de supporters...Une certitude : la LFP prendra forcément des sanctions contre le LOSC. Une nouvelle affaire qui ne fait pas les affaires d'un club qui lutte pour ne pas descendre en Ligue 2.