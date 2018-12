LOSC - Toulouse, une occasion en or pour les remplaçants Ié, Maia et Leao

🔴 Le dernier groupe convoqué par Christophe Galtier en 2018 👇#LOSCTFC pic.twitter.com/iJ0kj5N8d2 — LOSC (@losclive) 21 décembre 2018

Le mercato hivernal au tournant

🎙 #Galtier "J'ai une totale confiance en @edgarmguel_ie pour samedi. Il a la volonté de jouer. Il montre toutes les semaines de l'envie et de la détermination. Il est entré en cours de match sans aucune pression, très déterminé" — LOSC (@losclive) 20 décembre 2018

La frustration de Thiago Maia

Leao, "Mbappé portugais" ?

🎙 #Galtier "@RafaeLeao7 ? C'est un garçon agréable, un joueur qui me fait m'arracher les cheveux mais qui dans la seconde me donne le sourire et de l'espoir. Il a 19 ans, il est brut de décoffrage mais a un potentiel énorme. Il commence à s'adapter à l’exigence de la L1" — LOSC (@losclive) 20 décembre 2018

En l'absence de plusieurs titulaires, les Lilloisetauront l'occasion de marquer des points samedi face à Toulouse, ce samedi soir à 21 heures lors de la 19journée de L1 et ainsi espérer grappiller du temps de jeu en 2019.Pour conclure en beauté une superbe phase aller, le LOSC,, devra évolueret sans leset l'entraîneur Christophe Galtier scrutera de près les performances des uns et des autres, surtout àqui pourrait rebattre les cartes au sein de l'effectif lillois.Le défenseur central portugais, qui devrait connaître sa première titularisation en championnat cette saison, reste sur une très bonne entrée dès la 20minute dimanche dernier à Nîmes après l'exclusion de Fonte.Le joueur de 24 ans, titulaire indiscutable l'an dernier, va composer avec Yves Dabila une charnière centrale inédite face au TFC, ce qui ne semble pas inquiéter Galtier."A Nîmes, cette charnière a joué 85 minutes ensemble dans un match difficile. Ils travaillent toute la saison ensemble, ils sont souvent associés à l'entraînement et ils connaissent bien la L1 donc j'ai une totale confiance", clame le technicien nordiste.Annoncé sur le départ en janvier, Ié pourrait toutefois grimper dans la hiérarchie s'il reste car Soumaoro pourrait quitter le LOSC. Une bonne performance face au "Téfécé" lui permettrait ainsi de placer ses pions en vue de la phase retour.Le cas du milieu brésilien Thiago Maia est différent. Parti pour être titulaire lors de l'avant-saison, il s'est faiqui l'a empêché de jouer la première journée.. Il est professionnel, assidu aux séances. Il ne triche pas, c'est déjà un point important", souligne Galtier.Cette situation frustrante est difficile à vivre pour le Brésilien, qui semble avoir du mal à digérer son statut de recrue la plus chère de l'histoire du LOSC. La saison dernière, le champion olympique, rire.. C'est à moi de montrer que je suis là pour jouer", a-t-il déclaré récemment.Mendes et Maia évolueront peut-être ensemble pour la dernière fois samedi carEn pointe, c'est Rafael Leao qui devrait avoir la charge de dynamiter la défense toulousaine. Auteur de l'ouverture du score à Nîmes dimanche, il avait dû céder sa place dès la 20minute en raison de la réorganisation tactique suite à l'exclusion de Fonte.Qualifié de "Mbappé portugais" par le conseiller sportif du LOSC Luis Campos, qui l'a arraché au Sporting Portugal, son club formateur, l'attaquant de 19 ans peine à répondre aux attentes."Il s'adapte petit à petit à la charge de travail de la Ligue 1 et commence à assimiler les efforts qu'il faut faire.Il a eu quatre semaines d'arrêt à son arrivée ce qui a retardé son processus d'adaptation", explique Galtier.Lille aura bien besoin de la puissance de Leao face à une défense toulousaine qui devrait jouer très regroupée.Avec, presque autant qu'en fin de saison dernière, les Dogues réalisent un très beau parcours. Mais ils ne veulent pas s'arrêter là. "Ce qui nous arrive sur cette première phase,, martèle Galtier.en gagnant samedi."