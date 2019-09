LOSC : tous les packs pour la Ligue des champions sont vendus

Complet. Il n'y a plus de packs 3 matchs pour la Ligue des champions. Les supporters du LOSC ont acheté les 6000 derniers en vente depuis quelques jours. Selon RMC sport , il n'est plus possible d'acheter un pack. Les places restantes sont déjà réservées : 2500 pour les visiteurs, 5000 pour les VIP, 1000 pour l'UEFA. Seuls 100 petites places devraient être mises en vente avant chaque match.Un signe de l'engouement lillois pour ce retour de la Ligue des champions au Stade Pierre-Mauroy. Avant de connaître le tirage au sort de la Ligue des champions, le LOSC avait déjà vendu 36 000 packs.Face à Chelsea, Valence et l'Ajax, les Dogues devraient donc jouer à chaque fois à guichets fermés.