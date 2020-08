LOSC : le transfert de Gabriel à Arsenal en bonne voie, mais "pas encore finalisé" selon le coach des Gunners

26 à 30 millions d'euros pour le LOSC

Les supporters d'Arsenal devront encore patienter avant de voir Gabriel revêtir la fameuse tunique rouge et blanche du club londonien. "Concernant Gabriel, on ne peut pas annoncer d'accord pour l'instant. Ce n'est pas finalisé", a déclaré l'entraîneur espagnol des Gunners, Mikel Arteta, qui s'exprimait ce jeudi en conférence de presse avant le Community Shield samedi contre Liverpool."Vous savez tous que c'est un joueur que nous apprécions", a-t-il poursuivi. "Tout est OK quand les deux parties signent, quand le joueur est d'accord avec le club sur les termes du contrat et qu'il effectue la visite médicale. Parfois, dans les dernières étapes, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, mais encore une fois, nous sommes plutôt optimistes quant au fait d'y parvenir"."Quand je l'aurai, je serais ravi", a ajouté Arteta. "C'est un joueur que nous suivons et nous sommes persuadés qu'il a le bon profil pour notre équipe".Lundi, le journal L'Equipe avait annoncé que le défenseur central du LOSC, également courtisé par Naples et Manchester United, avait choisi Arsenal. Il devait effectuer cette semaine une visite médicale, préalable à la signature d'un contrat de 5 ans. De son côté, Lille aurait trouvé un accord avec les Gunners sur le montant du transfert : 26 millions d'euros, assortis de 4 millions de bonus.Les Dogues devront toutefois reverser une petite partie de cette somme au Avai FC, l'ancien club brésilien de Gabriel, qui avait négocié avec Lille 15% de la plus-value sur sa future revente. Soit 3 à 4 millions d'euros selon les bonus.Gabriel, 22 ans, a fait partie des toutes premières recrues de Luis Campos après le rachat du LOSC par Gerard Lopez en janvier 2017. Le Brésilien avait été acheté 3 millions d'euros à Avai.L'été dernier, Lille avait déjà vendu l'attaquant ivoirien Nicolas Pépé à Arsenal pour 80 millions d'euros.