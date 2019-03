LOSC : une (très) grosse offre en préparation pour le transfert de Nicolas Pépé ?

#CFC

🗨️ Nicolas Pépé sur son avenir : "Chaque chose en son temps. Le moment venu je prendrai ma décision." pic.twitter.com/vFoRn9zaG9 — Canal Football Club (@CanalFootClub) 17 mars 2019



Plus de 80 millions ?

🔴 [Info beIN] Bientôt une offre de + de 50 M€ du Bayern Munich pour Nicolas Pepe ⬇️ https://t.co/JI4mbYawRL — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 19 mars 2019

etdécisives en 29 matches de championnat, une vitesse et une conduite de balle hors du commun... Les statistiques et le talent d'une des grandes révélations cette saison en Ligue 1 ne laissent pas indifférent. Ce n'est un secret pour personne,intéresse du (beau) monde et même l'entraîneur dusemble déjà résigné à voir partir son attaquant cet été.Alors que l'Ivoirien () répète à l'envi qu'il est concentré sur la fin de saison avec Lille et qu'il n'est pas encore préoccupé par son avenir... Dans les hautes sphères de Luchin, on doit déjà scruter avec beaucoup d'attention les offres potentielles qui pourraient se présenter pour le joueur le plus "bankable" de l'effectif lillois., en Allemagne. "", ce serait le montant que le club de Bundesliga serait prêt à mettre sur la table pour s'attirer les services de Pépé. Selon Transkermarkt, il en vaudrait la moitié "On va approcher des 100M", affirme de son côté un journaliste de la chaîne qatarie, qui précise que l'équipementierserait impliqué dans la préparation de cette offre.De quoi satisfaire, le patron du LOSC ? Son proche conseiller Luis Campos estimait en décembre que l'attaquant valait 80 millions d'euros Si les premières offres (ou rumeurs) autour de Pépé débutent autour de ce montant, ça ne doit pas être pour déplaire aux dirigeants lillois...