LOSC - coronavirus : trois joueurs testés positifs au Covid-19

Ikoné, Bamba et Sanches. Ces trois joueurs du LOSC ont été testés positifs au Covid-19 ces dernières semaines. C'est ce qu'a annoncé ce samedi soir Christophe Galtier lors de la conférence de presse d'après-match à Mouscron.Le LOSC a remporté ce premier match amical de la saison 2-1 mais n'a pas aligné ces trois joueurs. Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba ne présentaient pas de symptomes mais ont été testés positifs entre le 6 et le 13 juillet. Ils ont été placés en quatorzaine et devraient être de retour lundi à l'entraînement. "Renato est au Portugal. Il doit subir deux tests négatifs pour avoir l'autorisation de voyager, a précisé le technicien. Quant aux deux Jonathan, ils sont en France et ils vont reprendre rapidement avec l'effectif, probablement ce lundi", a expliqué l'entraîneur du LOSC.Renato Sanches avait de son côté prévenu les dirigeants lillois alors qu'il était rentré chez lui au Portugal pendant la coupure accordée au milieu de la préparation d'avant-saison.