Le LOSC va rembourser les “victimes collatérales” des incidents d'Amsterdam

Le club lillois soutient ses supporters. Après la polémique sur les 300 fans lillois arrêtés à Amsterdam avant le match Ajax-Lille, le club a communiqué son intention de rembourser les éventuelles "victimes collatérales"."Le LOSC informe enfin les supporters victimes collatérales de ces évènements et qui n’ont pu assister au match qu’il a pris la décision, bien que le club n’est aucunement responsable de ces incidents dont il est lui aussi victime, qu’il les dédommagera par le remboursement du billet de match", écrit le club sur son site officiel Le LOSC a analysé les faits et conclut que certains supporters avaient "payé" pour le comprtement violent ou les dégradations de quelques-uns. Seuls 87 supporters ont été finalement placés en garde à vue alors que près de 300 ont été arrêtés, menottés et placés en cellule. "On a raté le match. On a payé 115 euros pour aller en garde à vue", avait témoigné Hugo, un jeune supporter en colère "S’il n’a pas le pouvoir d’interférer dans la procédure policière et juridique, le club va transmettre formellement à l’UEFA ainsi qu’à l’Ajax Amsterdam les informations et témoignages en sa possession et interroger les autorités compétentes afin d’obtenir les explications de ces arrestations et des préjudices vécus par des supporters non impliqués dans les incidents", indique également le LOSC.