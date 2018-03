LOSC - EA Guingamp (14 avril)

(14 avril) LOSC - FC Metz (28 avril)

(28 avril) LOSC - Dijon FCO (12 mai)

Avec quelques conditions...

C'est un geste qui fait suite à la sanction de la LFP de faire jouer le match LOSC - Amiens SC à huis-clos . Le LOSC a annoncé mercredi dans un communiqué qu'étant "conscient que ses supporters puissent se sentir pénalisés au même titre que le club",Ce dédommagement se traduit par l'offre de deux invitations par abonné pour les matches à domicile suivants :Pour y prétendre, les abonnés pourront à partir du 6 avrilou sedu Stade Pierre Mauroy.Ce dédommagement est évidemment soumis à quelques conditions. D'abord, l'abonnement doit évidemment couvrir l'année 2017-2018.Aussi, l'offre se fait "det dans la limite de 40 000 billets au global sur les 3 matchs" et n'est pas disponible le jour du match concerné.Et surtout, le LOSC rappelle qu'il "reste dépendant de la décision définitive de la LFP", et donc que c