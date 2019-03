Le LOSC victime d'un sursaut de Monaco

Les réactions au LOSC

Christophe Galtier : "Monaco n'a pas volé sa victoire mais je pense qu'on aurait mérité de marquer au moins un but... Mais on n'y est pas arrivé. La différence, c'est que Monaco a su cadrer et que nous, on a très peu cadré et, même quand on s'est présenté face au but, on tiré au-dessus... On a démarré le match avec des erreurs techniques inhabituelles qui ont offert des situations à l'adversaire. On a su revenir dans le match et se créer des occasions. On s'est laissés aller dans la rigueur que suppose notre organisation. Ce soir, on a des situations très franches mais on ne cadre pas, on ne marque pas. Il faut comprendre pourquoi pour trouver un remède. Il va falloir donner un bon coup de tournevis sur ça car ça fait trop de situations dangereuses et trop peu de ballons cadrés. C'est peut-être un relâchement ou de la nervosité. On doit revoir et améliorer notre finition et éviter que notre adversaire se crée autant de situations."

Rui Fonte : "Je ne sais pas pourquoi on a des difficultés à marquer, on travaille pourtant dans la semaine pour essayer de concrétiser. Le championnat est difficile, mais on fait le maximum pour remplir notre objectif et terminer deuxième. On a tout fait pour gagner et c'était difficile de voir Monaco marquer le but de la victoire à la dernière seconde."

Gabriel : "C'est un match difficile, on a eu des occasions, mais sans réussir à marquer et on prend un but à la dernière minute. C'est le foot, mais on va continuer à travailler, il reste neuf matches et on ne va rien lâcher. Monaco a de très bons attaquants et nous a rendu le match difficile. On fait notre travail, on ne va pas regarder Montpellier, Lyon ou Marseille, on se concentre sur nous et nos objectifs."