LOSC : Victor Osimhen, l’attaquant du Sporting de Charleroi, a signé

🤗 Bienvenue à la maison, Victor 🇳🇬 pic.twitter.com/uGYjEgCDCI — LOSC (@losclive) August 1, 2019

C'est officiel. Victor Osimhen rejoint le LOSC. L’attaquant nigérian de 20 ans arrive en provenance du Sporting de Charleroi (Belgique) a paraphé un contrat de cinq ans, annonce le site officiel du club. Selon La Voix du Nord , le montant du transferte est estimé à 12 millions d'euros. Le Soir parle de 15 millions d'euros, bonus compris."Le Losc est un très bon club qui mène un projet de qualité et comporte des joueurs de grande classe, encore plus ces dernières années. De grands joueurs nigérians (Peter Odemwingie et Vincent Enyeama, ndlr) ont également joué ici. J’aimerais m’inscrire dans leur lignée et suivre leurs pas. Je suis donc très heureux d’être là et de rejoindre ce grand club qu’est le Losc. Je suis encore jeune, j’apprends et je pense que ce projet me convient parfaitement pour continuer de progresser", confie Victor Osimhen sur le site officiel du LOSC Le Nigérian a découvert le foot européen à Wolfsbourg en 2017. Prêté avec une option d'achat à Charleroi, il a impressionné dans le championnat belge (20 buts) et a été transféré contre un montant de 3,5 millions d’euros. Il a été élu meilleur jeune joueur africain de l’année 2018 par la Confédération Africaine de Football. Il a terminé 3ème de la CAN 2019 avec le Nigéria.Marc Ingla, directeur général du LOSC, le décrit comme "un attaquant rapide au jeu très vertical, doté de grandes capacités physiques et d’une vraie intuition devant le but".