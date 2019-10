LOSC : Victor Osimhen élu joueur du mois en Ligue 1

Deux buts et deux passes décisives. Victor Osimhen a vécu un mois de septembre plein. Il en est aujourd'hui récompensé avec le titre de joueur UNFP du mois.L'attaquant du LOSC a obtenu 45% des votes. Il a devancé le Monégasque Islam Slimani (37%) et le Nantais Nicolas Pallois (18%).Osimhen, 20 ans, est arrivé de Charleroi l'été dernier. Depuis quelques jours, Luis Campos, conseiller sportif du président Lopez, annonce déjà la vente de son attaquant en fin de saison . Il pourrait alors valoir plus de 100 millions d'euros.