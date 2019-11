LOSC : y avait-il penalty pour Valence à la 66ème minute ?

🇪🇸 #VCFLOSC 🇫🇷

🏆 1-1 | 65e ⏱



💥 PENALTY POUR VALENCE ! Il est sifflé pour une main de Fonte dans la surface. Il se prend un carton jaune pour contestation. LA PANENKA DE PAREJO !!! Valence recolle à 1-1 contre le LOSC ! — RMC Sport (@RMCsport) November 5, 2019

Le ballon sur la cuisse de Fonte juste avant qu'il ne touche sa main / © CAPTURE D'ECRAN CANAL + / RMC SPORT

@RMCsport , @riomavuba ce que Fonte connaît très bien le règlement. Justement il montre à l’arbitre que le ballon touche une partie de son corps avant sa main donc il n’y avait pas penalty... #VCFLOSC pic.twitter.com/JnMdmJ6qpF — Thomas le GreenWarrior (@Green_Warriors4) November 5, 2019

Le LOSC mène 1-0 à Valence. L'exploit semble possible même si la pression espagnole se fait plus forte en 2ème mi-temps. Mais, une nouvelle fois, c'est une erreur individuelle qui va relancer le match. La main du capitaine José Fonte a offert le penalty de l'égalisation à Daniel Parejo (66e).Le Portugais a-t-il vraiment fait main ? Non, selon lui, qui, révolté a contesté pendant de longues secondes auprès de l'arbitre et de son assistant. Il en récoltera un carton jaune. Mais Fonte, qui montre sa cuisse, a-t-il vraiment tort ?« L’arbitre ne sifflera pas lorsque le ballon touchera la main/bras d’un joueur après avoir touché une autre partie de son corps», peut-on lire dans les nouvelles règles de la FIFA en place depuis juin 2019 Les images semblent claires : le ballon a d'abord touché la cuisse de Fonte avant de toucher sa main. Il n'y avait donc théoriquement pas penalty, comme l'a également souligné l'émission de Canal + "J+1".Les supporters du LOSC les plus déçus diront que le match a basculé sur cette erreur. Les plus réalistes diront que de toute façon, les Lillois n'étaient pas totalement au niveau dans cette Ligue des champions.