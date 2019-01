Louane nommée aux Victoires de la Musique

Eddy de Pretto et Orelsan mènent les nominations

Eddy de Pretto, figure montante de la scène française, et le rappeur Orelsan, triple lauréat l'an passé, en lice dans trois catégories, mènent les nominations des 34e Victoires de la musique qui auront lieu début février, selon la sélection dévoilée mercredi.

Après le sacre d'Orelsan, récompensé en 2018 dans les catégories "artiste masculin", "album de musiques urbaines" et "création audiovisuelle", Eddy de Pretto peut réaliser pareil exploit à 25 ans, à peine un an et demi après avoir surgi dans le paysage musical hexagonal.

Celui qui oscille entre chanson et rap et dont le premier album "Cure", sorti en 2018, a dépassé les 100.000 ventes, concourt dans les catégories "artiste masculin" face à Etienne Daho et le duo Bigflo & Oli, et "album de musiques urbaines", toujours face à Bigflo & Oli et la chanteuse de pop urbaine Aya Nakamura. De Pretto, qui s'est d'abord révélé par ses performances scéniques, peut réaliser le triplé s'il s'adjuge la catégorie "concerts", où il sera opposé au groupe de rock Shaka Ponk et... Orelsan.

Ce dernier peut donc ajouter trois trophées à son palmarès, lui qui en possède déjà cinq. Il est de nouveau en lice dans la catégorie "création audiovisuelle"

pour le clip de "Rêves bizarres", face aux jeunes chanteuses pop Jain ("Alright") et Angèle ("Tout oublier").